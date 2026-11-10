Kvůli stavbě metra se uzavře důležitá ulice v Krči, zatíží to frekventovanou Vídeňskou

Od první poloviny ledna do roku 2032 je v plánu také uzavření koncového úseku Branické ulice, omezení čekají i křižovatku u krčské nemocnice. Dopravě mají ulehčit dvě nyní budované dočasné silniční spojky.
Podle radního Prahy 4 pro dopravu Jaroslava Mítha existují dvě silniční spojení propojující jih metropole s Jižní spojkou a centrem, a to Sulická a Vídeňská ulice.
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Uzavřením Sulické se doprava logicky přesune na Vídeňskou, kde se již nyní ve špičkách tvoří kolony. S ohledem na stavbu metra D a potřebnou výměnu vodovodů a kanalizace je však podle radního uzavírka nutná a snahou bylo ji co nejvíce zkrátit a sjednotit akce do jednoho termínu.
„Doufám, že budou mít řidiči trpělivost, protože to rozhodně přinese prodloužení kolon v uzlu Vídeňská alespoň o polovinu. Doufám, že si i řada z nich najde objízdné trasy tak, jako to bylo u Barrandovského mostu, a někteří budou jezdit třeba po nábřeží, někteří po D1 a magistrále,“ dodal Míth.
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Omezení se dotkne provozu autobusových linek 117, 121 a 203, které budou jezdit po upravených trasách. Kromě samotné uzavírky Sulické čekají řidiče i další omezení v okolí, konkrétně jednosměrný zákaz vjezdu s výjimkou MHD do Štúrovy ulice a do ulice Pod Višňovkou ve směru od Zálesí.
Auta přijíždějící do Štúrovy z jihu budou na křižovatce Zálesí vedena do Vídeňské. Příjezd do Štúrovy a ulice Pod Višňovkou od severu bude možný od Vídeňské a ulice U Krčského nádraží. Ve Štúrově ulici od Nových Dvorů budou zřízeny vyhrazené buspruhy. Posíleny budou kapacity sjezdových ramp na křižovatce Vídeňské a Jižní spojky.
Šest let se neprojede také částí Branické
Od první poloviny ledna do dokončení stavby metra v roce 2032 bude uzavřena také Branická ulice v koncovém úseku mezi křižovatkami s Dolnokrčskou a ulicí Na Strži. DPP kvůli tomu nechává postavit krátkou silniční spojku, která propojí ulice Sulická a Branická mimo uzavřený úsek. Začne fungovat začátkem ledna spolu se zahájením uzavírky v Branické. Zároveň bude také zkrácena uzavírka Sulické o úsek od ulice Na Strži po nový bypass.
Další omezení související s výstavbou metra jsou na křižovatce ulic Vídeňská a Zálesí v blízkosti Fakultní Thomayerovy nemocnice. Tam nechává DPP postavit další propojku, která nahradí nynější nájezdy křižovatky zabrané pro výstavbu metra.
Fungovat bude od první poloviny ledna příštího roku do roku 2028, kdy se práce přesunou na druhou stranu ulice Zálesí a křižovatka bude uvedena do původního stavu. Omezení automobilové dopravy budou podle mluvčího DPP Daniela Šabíka u nemocnice menší než v případě Sulické, podle Mítha je nicméně i tam nutné počítat s většími kolonami.