Kyberútok na nemocnici spustil vir požadující peníze, prověřuje se vydírání

Nemocnice pokračuje v obnově informačních systémů, tento týden chce zprovoznit například magnetickou rezonanci a babybox, péče o pacienty je jinak plně zajištěna.

Pracovníci IT oddělení zprovozňují e-maily a obnovují počítače, nemocnice dál funguje v „papírovém“ režimu, řekl v pondělí mluvčí nemocnice Jan Záruba.

„Data nemocnice byla napadena tzv. škodlivým virem typu ransomware. V souvislosti s tímto kybernetickým útokem zahájili krajští kriminalisté úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a dále z trestného činu vydírání,“ řekla Suchánková.

Kriminalisté z odboru analytiky a kybernetické kriminality od počátku spolupracují s Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Policie ČR (NCTEKK) a s IT oddělením Nemocnice Nymburk. „V současné době probíhá rozsáhlá a detailní analýza zajištěných dat,“ doplnila Suchánková.

„Poskytujeme plnohodnotnou zdravotní péči, s výjimkou magnetické rezonance a babyboxu, tam se nic nezměnilo. I nadále platí, že nedokážeme vystavovat e-recepty, objednávací systém nefunguje. Rádi bychom vše obnovili v tomto týdnu,“ uvedl Záruba.

Pacienti podle něj papírový režim nepoznají. „Pro zaměstnance to bude náročné léto, protože zpětně budeme zadávat do systémů vše, co se tady během výpadku událo,“ doplnil Záruba.

Nebyl možný příjem pacientů

Veškeré informační systémy přestaly v nemocnici fungovat po kybernetickém útoku minulý týden v úterý brzy ráno.

Vyřazení systémů na několik hodin omezilo i poskytovanou péči, nebyl například možný příjem pacientů ze záchranné služby. Nikdo z pacientů ale nebyl v ohrožení života. Druhý den po útoku večer nemocnice uvedla, že z nouzového režimu přešla do režimu ‚papírového‘, všechny procesy jsou tak pomalejší.

S obnovou systémů začala nemocnice krátce po útoku. Přednost měly přístroje a systémy související s péčí o pacienty. Přesný pokrok v obnově ale nechce nemocnice z bezpečnostních důvodů komentovat.

Lékaři zatím nemohou vystavovat e-recepty, nemocnice doporučuje, aby se lidé kvůli předepsání léků obraceli nejprve na své praktické lékaře. „My vám vystavíme klasický papírový recept, prosíme ale, abyste znali přesné názvy a síly léků, které užíváte. Případně s sebou vezměte originální balení,“ uvedla nemocnice na webu.

Lidem, kteří se chtějí objednat na magnetickou rezonanci, doporučuje nemocnice domluvit termín telefonicky po 9. červenci.