Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko

Jana Sobíšková
  16:02aktualizováno  16:02
Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji eviduje dokonce zvlášť. Meziroční nárůst byl letos 26 procent. Žáci se v online prostoru pomlouvají, sdílejí si posměšné fotky či videa neoblíbeného spolužáka natáčeného například při nezdařilém zkoušení u tabule.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

K boji proti tomuto školnímu fenoménu by mohla přispět regulace používání mobilních telefonů ve školách, na jejíž nutnosti se odborníci v prosinci na půdě vlády shodli.

Pracovní skupina složená z psychologů, adiktologů, pedagogů a zástupců resortů navrhuje, aby u sebe žáci telefony mít směli, ale uklizené. Využívat by je měli jen v případě, kdy je vyzve kantor.

Šikany přibývá. Školy posilují prevenci i promítají film s roztomilým hrdinou

„Třídní učitelka syna nás na třídních schůzkách žádala, abychom hlídali konverzace na whatsappových skupinách, které si děti zakládají. Prý se tam pomlouvají, šíří si dokonce porno,“ sdělila matka žáka páté třídy z Prahy 9.

Jiná pro redakci iDNES.cz uvedla, že její dcera páťačka byla přidaná do chatovací skupiny, která nesla jméno neoblíbeného spolužáka, kterému se děti písemně posmívaly, ale také si sdílely jeho fotky, které pořídily ve škole jako momentky.

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

„Vysvětlila jsem dceři, že v takové skupině být nemusí, může se odhlásit a nezúčastnit se,“ doplnila žena, která věc následně oznámila třídní učitelce.

Třetí oslovený rodič potvrdil, že všechny online aktivity svého školáka kontroluje. „Fotky tam jedou, to je samé kámo koukej, ale jinak plno hrubek,“ podotknul otec z Prahy 5.

Lyžák bez mobilů

U kulatého stolu odborníci zohledňovali také zkušenosti škol, které již k omezení telefonů přistoupily.

„Jedna škola omezila mobily na mimoškolních akcích, jako je například lyžařský výcvik, a to po negativní zkušenosti s natáčením nevhodného sexuálního obsahu přímo žáky a jeho šíření po sociálních sítích. Zkušenost školy ukazuje, že rodiče daná opatření vítají, škola nezaznamenala žádné negativní reakce ze strany rodičů,“ okomentovala Lucia Kiššová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Policie chce obžalovat devět lidí v kauze porna Czech casting, některé ze znásilnění

K úplnému zákazu nosit telefony do školy však odborníci nedošli „Diskutující se shodli, že absolutní zákaz není optimální cestou, klíčová je pružnost, možnost výjimek a autonomie škol při nastavování konkrétních pravidel,“ potvrdil Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Jde však pouze o doporučení. „Jakákoli závazná úprava by musela být realizována ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,“ konstatovala Kiššová. Kyberšikana ani úplným zákazem užívání mobilních telefonů nezmizí.

Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Podle mluvčí Linky bezpečí Michaely Klofcové je ale pravděpodobné, že se alespoň v časovém okně výuky šířit nebude. „Mohly by klesnout ty případy šikany, které jsou navázané na aktuální školní dění, například nevydařené zkoušení v konkrétní hodině, které je za pár hodin již passé,“ uvedla s tím, že návrat k přirozenému prožívání světa offline místo nadměrné konzumace nekvalitního online obsahu Linka bezpečí plně podporuje.

Klofcová také odkázala na listopadový výzkum Safer Internet Centra ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, který říká, že více než polovina mladých lidí má zkušenost se slovním ubližováním na internetu, třetina se setkala se šířením ponižujících fotografií a čtvrtina s vyhrožováním. Většinou jde o útoky vrstevníků ze třídy.

Pokud omezení používání mobilních telefonů nebude chápáno jen jako technický zákaz, ale jako vědomý krok k podpoře zdravého vývoje dětí a jejich vztahů, bude účinné.

Čtyři metody, jak nepodlehnout tlaku doby a vyhrát zápas se stresem

„Z pohledu dětské psychologie je klíčové, že omezení telefonů ve škole vrací dětem čas a prostor pro přímý kontakt s vrstevníky. Právě ten je zásadní pro rozvoj empatie, schopnosti číst emoce druhých, zvládat konflikty a budovat vztahy.

Digitální komunikace má tendenci vztahy odosobňovat, snižuje zábrany, podporuje impulzivní chování a oslabuje schopnost vnímat dopad vlastních slov,“ upozornila dětská psycholožka Šárka Miková.

Omezování mobilů je tedy podle ní důležitý preventivní krok, který má v důsledku potenciál dlouhodobě snižovat riziko šikany i dalších psychických obtíží.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Nelichotivé prvenství jižní Moravy. S alkoholem se tu pojí každá osmá nehoda

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile....

Tvrzení o tom, že se na jižní Moravě hodně pije a řídí v opilosti, není zdaleka takové klišé, jak se může zdát. Dokládají to statistiky České kanceláře pojistitelů, podle nichž všechny okresy mimo...

30. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Most Legií

vydáno 30. prosince 2025  17:06

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

30. prosince 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

30. prosince 2025  16:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Před Urielle leží světlá budoucnost

30. prosince 2025  16:44

Ve Špindlu otevřeli polovinu sjezdařských tratí. Čekali jsme větší nával, tvrdí lyžaři

Lyžovačka ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025)

Přestože v závěru roku Špindlerův Mlýn obvykle praská ve švech, letos je nápor lyžařů snesitelný. V úterý před polednem se na hlavním záchytném parkovišti u dolní stanice lanovky Hromovka dalo celkem...

30. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Mejdan na Silvestra v Praze? Žádný problém! Metro pojede déle, noční linky posílí

ilustrační snímek

Cestování silvestrovskou nocí bude v Praze jednodušší. Metro pojede až do 2.30 ráno, noční linky posílí a PID zveřejnil i jízdní řády na Nový rok a první lednový víkend. Podívejte se na přehled změn...

30. prosince 2025  16:07

Stavba dalšího pardubického obchvatu je blízko. Budou na něj ale peníze?

Kamion vyjíždí od kompostárny, právě zde by se měl budoucí obchvat u Dražkovic...

Před pár týdny se téměř po 20 letech příprav otevřel severovýchodní obchvat Pardubic. A tím pádem se pozornost politiků může přesunout na další velkou dopravní akci. Tou je stavba jihovýchodní...

30. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel...

30. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko

ilustrační snímek

Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji eviduje dokonce zvlášť. Meziroční nárůst byl letos 26 procent. Žáci se v online prostoru...

30. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Města rozzáří ohňostroje, jen Hradiště místo pyrotechnické show chystá koncert

Novoroční ohňostroj ve Zlíně (2024)

Bez ohňostroje bude na přelomu roku z velkých měst Zlínského kraje pouze Uherské Hradiště. Ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí i Kroměříži se lidé oslav konce roku či začátku nového spojených s...

30. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....

30. prosince 2025  15:42,  aktualizováno  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.