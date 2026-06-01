Lanovka na Letnou měla výročí. Aby mohla tahat druhou, musela se naplnit vodou

Autor: bur
  12:22aktualizováno  12:22
Před 135 lety vyjela poprvé lanová dráha na pražskou Letnou. Dvoukolejná pozemní dráha vedla od míst, kde dnes ústí Letenský tunel k restauraci v Letenských sadech. Později ji nahradil pohyblivý eskalátor.
Lanová dráha na Letnou. | foto: Archiv DPP

Půlkulaté výročí připomněl Dopravní podnik Praha v neděli na svých sociálních sítích.

Eskalátor na Letnou vedl od roku 1926.

Lanovka na Letnou svezla první cestující 31. května 1891. Šlo o první lanovku v Praze. Spuštěna byla dokonce o dva měsíce dříve než populárnější lanovka na Petřín.

Lanovka se dvěma vozy vedla od míst, kde dnes ústí Letenský tunel k restauraci v Letenských sadech (Letenskému zámečku), tam na ni navazovala Křižíkova elektrická dráha vedoucí do Královské obory.

Provoz lanovky zajišťovala nejprve Správní rada lanové dráhy na Letnou. Od 1. ledna 1900 převzaly správu lanovky nově založené Elektrické podniky královského hlavního města Prahy (dnešní DPP).

Dráha byla poháněna systémem vodní převahy - nádrž vagonu se v horní stanici naplnila vodou, díky tomu bylo vozidlo těžší než vozidlo v dolní stanici a na základě toho pak horní vůz vytáhl ten dolní.

Tento provoz byl neekonomický, proto byla na přelomu let 1902 a 1903 lanovka elektrifikována podle projektu českého vynálezce Františka Křižíka.

Lanovka při své jízdě zvládla převýšení 38,3 metru na celkové délce 109 metrů za necelé dvě minuty. Do dvou vozů se vešlo celkem 40 lidí. Nejstarší pražská lanová dráha mohla přepravit až 920 cestujících za hodinu.

Pokud se lidé chtěli nechat na Letnou dopravit pomocí lanové dráhy, museli zaplatit tři krejcary, při cestě dolů krejcary dva.

Poslední cestující lanovka svezla 16. srpna 1916 a definitivně byla zrušena 24. června roku 1922.

V letech 1926–1935 fungoval v místech bývalé lanovky tzv. pohyblivý chodník – eskalátor.

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

