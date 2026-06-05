Lanovka na Petřín a klimatizace? Ne a nebude. Ropid vysvětluje proč

Autor: bur
  12:02aktualizováno  12:02
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Proč nebude mít nová lanovka na Petřín klimatizaci? Protože by se to prostě nevyplatilo. Organizace Ropid reaguje na neustálé námitky a připomínky a vysvětluje důvody.
Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má...

Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má proto jedno světlo vypnuté. (29. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
25 fotografií

„Nádech, výdech, jdeme na to.“ Ropid reaguje na diskuze na sociálních sítích pod každým příspěvkem na téma nová lanovka na Petřín.

„Ano, lanovka klimatizaci mít nebude. Chápeme, že se to při pohledu z dálky může jevit jako nesmysl, ale má to několik relevantních technických důvodů, které v součtu vedly k jednoznačnému rozhodnutí,“ začíná Ropid svůj příspěvek na Facebooku.

Klimatizace do lanovky na Petřín nejde, ale jednu věc jsem prosadila, říká designérka

Dodává, že už zadávací dokumentace klimatizaci nepožadovala, protože by to nevycházelo provozně ani ekonomicky.

29. května 2026

„Předně - vozy lanovky projedou trať za čtyři minuty, jinak stojí s otevřenými dveřmi ve stinné nástupní stanici. V polovině trasy pak otevírají všechny dveře na zastávce Nebozízek. Zároveň jsou poháněny lanem, nemají vlastní elektromotor, který by mohl velkou klimatizační jednotku pohánět. Což je zároveň důvodem, proč obdobné lanovky na světě klimatizaci rovněž nemají a musí si vystačit s větráním,“ vysvětluje dále.

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
25 fotografií

Reaguje i na příspěvky, že vozy by mohly mít baterie. Jejich hmotnost by pak ale vozy lanovky velmi limitovala. Ostatně před časem o tom hovořila v rozhovoru pro iDNES.cz i autorka lanovky designérka Anna Marešová. „Lanovka by ji na baterku neutáhla,“ prohlásila autorka strojů.

VIDEO: Petřínské lanovky na sebe poprvé mrkly. Slunce však výsledný efekt zhatilo

Základním požadavkem na vozy totiž byla kromě designu a funkčnosti také nízká hmotnost. Ta má být adekvátní limitům pohonu. Protože jakákoliv dodatečná hmotnost by znamenala snížení užitné hmotnosti pro cestující.

„O to méně cestujících by lanovkou mohlo jet. Dobíjení baterií by navíc v exponovaných a teplejších dnech nejspíše znamenalo zásah do intervalu a další snížení maximální kapacity,“ podotkl Ropid.

22. dubna 2026

Marešová uvedla, že ve velkém střešním okně jsou začleněná další čtyři okna. „Ta jsou řešená tak, že jsou po stranách, takže je funkční proudění vzduchu. Toto řešení má už výrobce vyzkoušené. Nebyla jsem ta, co prosazuje něco, co už existuje,“ prohlásila.

Jednu věc ale přesto prosadila. A to ventilaci pod sedačkami, která by měla proudění vzduchu pomoci. Proti přehřívání by měla pomoci také okna se sníženou propustností slunečního záření.

Nové vozy lanovky na Petřín procházejí zkušebním a testovacím provozem. První cestující by měly svézt v září letošního roku.

22. dubna 2026

Jak často se chystáte jezdit novou lanovkou na Petřín?

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