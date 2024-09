Lanovka na Petřín zestárla a dojezdila. Poničilo ji počasí, čeká na rekonstrukci

Jízdenka na ni stála šedesát korun a ve své poslední inkarnaci na ní od roku 1985 pendlovaly dva vozy. Řeč je o legendární zelené petřínské lanovce, která poslední milence směřující na známý vrchol hlavního města vyvezla v pátek 13. září. Extrémní množství srážek poškodilo trať natolik, že bez nákladné opravy ji dopravní podnik nemůže dál bezpečně provozovat. Vzhledem k tomu, že podnik chtěl v březnu příštího roku zahájit modernizaci a výměnu vozů, rozhodl se ukončit její provoz už nyní.

„Stavební práce by byly na zhruba jeden až půldruhého měsíce a stály by dvanáct až patnáct milionů korun, to teď nedává smysl,“ říká Jan Šurovský z představenstva dopravního podniku a dodává, že je možnost se s lanovkou symbolicky rozloučit.

Na všechny říjnové soboty nachystal podnik komentované prohlídky horní stanice včetně zázemí a strojovny i návštěvy kabiny řidiče s možností vyfotit se nad tratí s petřínským svahem. Komentované prohlídky začínají vždy v celou hodinu od 9.00, poslední v 18.00. Lze je zakoupit pouze on-line na Fanshopu DPP na adrese fanshop.dpp.cz. Jejich prodej bude spuštěn zítra. O všech říjnových nedělích a na státní svátek v pondělí 28. října pak budou horní stanice, část strojovny i vozidlo otevřeny pro samostatné prohlídky bez průvodce a výkladu, a to vždy od 9.00 do 18.00. Nedělní prohlídky bez výkladu jsou zdarma a není nutné se na ně předem registrovat. V případě velkého zájmu je dopravce připraven prohlídky zopakovat ještě o prvním listopadovém víkendu.

Jeden vůz poté zamíří do Muzea MHD v Praze a druhý do Národního technického muzea. Dojde k demontáži lan a dalších součástí lanovky, k výběru zhotovitele rekonstrukce a k objednávce již vysoutěžených nových vozů. Ty jsou z pera designérky Anny Marešové.

Nové vozy lanovky by měly na trať vyjet přibližně za dva roky. „Když jsem zjistila, že se bude předělávat lanovka na Petřín, byla jsem hrozně smutná,“ uvedla na loňském oficiálním představení vítězného návrhu designérka Marešová. „Pak jsem se dozvěděla, že jezdí na podvozku z roku 1932 a že si opravdu zaslouží rekonstrukci. My jsme o ní začali přemýšlet a říkali jsme si, že bude hezké zachovat prvky, které ta lanovka má. Určitě jsme k ní přistupovali jinak, než kdyby se stavěla na zelené louce,“ dodala Marešová, jež obstála v konkurenci asi dvaceti studií.

Do blízkosti zastávky Nebozízek se lze dostat ze zastávky midibusu linky 194 Nemocnice pod Petřínem. A zcela nahoru pak zatím pěšky.