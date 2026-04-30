Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Autor: bur
  11:32aktualizováno  11:32
Nové vozy lanovky na Petřín už jsou v zápřahu na zrekonstruované trati. Týden po jejich usazení na koleje absolvují servisní a ověřovací jízdy vozů, které slouží k odladění celého systému. Kabiny se už také částečně odhalily, neboť ještě při jejich instalaci je kompletně zakrývala bílá plachta.

„Servisní/ověřovací jízdy slouží k odladění nastavení a funkčnosti celého řídícího a dopravního systému od kamer, přes čidla až po samotný software,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Upřesnil, že těchto jízd lze provést tolik, kolik potřebují technici k doladění celého systému.

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové modely, které navrhla designérka Anna Marešová a byly vyrobeny ve Švýcarsku. Vozy jsou instalovány pomocí jeřábů a zatím zůstávají zabalené v ochranné plachtě. (22. dubna 2026)
Nové vozy lanovky designérky Anny Marešové sedí na kolejích zrekonstruované trati od minulého úterý. Byly vyrobeny ve Švýcarsku a při celém procesu nasazování na dráhu byly stále ještě zabalené v bílé plachtě.

Klimatizace do lanovky na Petřín nejde, ale jednu věc jsem prosadila, říká designérka

Přestože technici vozy kompletně odhalí až později, fanoušci už mohou částečně jejich krásu obdivovat. Právě v rámci těchto servisních jízd sundali plachtu alespoň z podélných stran. Zakrytá zůstávají už jen čela.

„Doufám, že je jejich design nadčasový a že i po čtyřiceti letech lidé budou mít tu lanovku rádi,“ řekla designérka Anna Marešová v rozhovoru pro iDNES.cz. Lanovky budou při křížení u Nebozízku na sebe mrkat

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

„Viděla jsem je ve fabrice. Byly krásný, ale teď se na ně těším ještě víc, protože v prostředí toho Petřína budou ještě o dost hezčí. Je hezké je vidět naživo, ale připadají mi hodně maličký,“ usmívala se jejich autorka.

Stávající servisní jízdy se nezapočítávají do předepsaného nájezdu zkušebních jízd v rámci homologace vozidel. V rámci zkušebních jízd pak vozy musí najezdit za stanovených podmínek předepsaný počet hodin.

Líbí se vám nové vozy pro petřínskou lanovku?

Zkušební jízdy bez cestujících a bez zátěže začnou nejspíš ve druhé polovině května. Poté přijde na řadu testování se zatížením plné naplněnosti asi 7,5 tuny.

Následuje řízení s úřady a zkušební provoz. S cestujícími lanovka poprvé vyjede pravděpodobně v září.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Pálení čarodějnic 2026: Kde v Praze zdarma oslavit filipojakubskou noc a kde zabavit děti?

Ve starém pivovaru v Rosicích na Brněnsku pálili čarodějnice, které si děti...

Poslední dubnový den se tradičně ponese v duchu vyhánění zlých sil a vítání jara. Tematické akce k pálení čarodějnic se budou konat po celé metropoli. Vybrat si můžete z pestrého programu od dětských...

Rána do skla a věci jsou pryč. Policie ukázala bleskovou akci vykradače aut

Ostravští policisté dopadli zloděje, jehož doménou byla vloupání do vozidel.

Stačilo pár sekund. Prudká rána do zadního skla, zloděj natahuje ruku pro cennosti a mizí pryč. Takto kamera zachytila v Ostravě zloděje, který opakovaně vykrádal zaparkovaná auta. Za měsíc stihl...

Přerov láká lékaře dotacemi a stipendii, letos vyčlení 2,4 milionu korun

ilustrační snímek

Přerovská radnice znovu vyčlení 2,4 milionu korun na podporu dostupnosti zdravotní péče, která má přilákat do města nové lékaře. Peníze půjdou na tři dotační...

30. dubna 2026  12:04,  aktualizováno  12:04

Rychnov nad Kněžnou schválil obnovu Ivanského jezera asi za 100 milionů Kč

ilustrační snímek

Zastupitelé Rychnova nad Kněžnou schválili smlouvu o spolupráci při obnově Ivanského jezera za odhadovaných 100 milionů korun se státním podnikem Povodí Labe,...

30. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Vybetonované kolejiště a rychlejší jízda. Tramvaje se vracejí do Skvrňan

Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...

Po půlroční rekonstrukci kolejiště od sadů Pětatřicátníků ke křižovatce s Tylovou a Domažlickou ulicí v Plzni začnou od pátku 1. května zase jezdit tramvaje až do Skvrňan. V nově opraveném...

30. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Absolventy čeká nejistá budoucnost. Kvůli AI budou častěji měnit zaměstnání

Eliška Štrajtová z firmy NXP Semiconductors na veletrhu pracovních příležitostí...

Navštěvuje obor Finance a finanční technologie na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a s využíváním umělé inteligence (AI) má vlastní zkušenosti.

30. dubna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Studenti ze Znojma uspěli: Jejich nová aplikace může změnit život ve městě

Inovativní nápad pro Znojmo zvítězil

Znojmo letos slaví významné jubileum 800 let od svého založení. Program v úterý 21. dubna 2026 však patřil především těm, kteří budou podobu města utvářet v budoucnu. Mladí totiž představili novou...

30. dubna 2026  13:13

Slovácké divadlo připravuje premiéru muzikálu S tebou mě baví svět

ilustrační snímek

Slovácké divadlo uvede muzikál S tebou mě baví svět. Jde o první divadelní adaptaci stejnojmenné filmové komedie Marie Poledňákové. V Uherském Hradišti bude...

30. dubna 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Moravskoslezský kraj finančně podpoří výstavbu domova pro seniory v Bohumíně

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj pomůže Bohumínu na Karvinsku financovat plánovaný domov pro seniory. Stavba za zhruba 300 milionů korun je největší investicí do sociální...

30. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Oprava koupaliště v brněnském Starém Lískovci čeká na stavební povolení

ilustrační snímek

Obyvatelé brněnského Starého Lískovce by se mohli po několika letech dočkat opraveného koupaliště. Dlouho připravovaná rekonstrukce nyní čeká na stavební...

30. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Krize ve Znojmě zažehnána. Po nástupu nového ředitele stahují lékaři výpovědi

Nemocnice Znojmo

Interní oddělení ve znojemské nemocnici je opět stabilní. Řešení přineslo odvolání ředitele Miroslava Kavky, jehož spor s primářem interny Zdeňkem Monhartem krizi zažehl. Lékař na svou funkci...

30. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

V Karlových Varech srazil senior na přechodu pro chodce ženu a nezletilou...

Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo...

30. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

