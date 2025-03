Poslední cesta starých vozů začala v pondělí v 10:30. „Oba vyjely z horní a dolní stanice na stanovené místo na trati, kde byly upevněny a kde počkají do dalšího dne,“ objasnil mluvčí Dopravního podniku Praha (DPP) Daniel Šabík.

„V úterý pak speciální stroje vozy lanové dráhy přemístí na připravené tahače. Samotný odvoz se uskuteční až během následující noci,“ dodal Šabík.

Jeden z vozů poputuje do Ústředních dílen DPP v Hostivaři, kde bude dočasně umístěn, než pro něj vytvoří místo v Muzeu MHD ve Střešovicích. Druhý odvezou do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově.

„Je to poprvé co se daří ukončit provoz lanovky tak, že se podaří vyzvednout ty vozy ven z trati za účelem jejich uchování v muzeích. Nové vozy budou v principu obdobné kapacity a koncepce a rychlosti, a to z důvodu, že bude zachován památkově chráněný stroj, který lanovku poháněl už od roku 1932. Takže to srdce lanovky se v zásadě nezmění. Tam dojde jen k určité modernizaci,“ řekl dnes pro ČT místopředseda představenstva DPP Jan Šurovský.

Jakmile budou staré kabiny pryč, zmizí také systém lanovky včetně kolejnic, obslužného schodiště, sloupů osvětlení a inženýrských sítí pod drážním tělem. Nestabilní svah zpevní pět stěn složených ze železobetonových mikropilot.

Lanovou dráhu na Petřín opraví firma Metrostav DIZ. V soutěži, kterou vypsal DPP, zvítězila s nabídkou zhruba 134 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce trati má podle odhadů trvat rok, dalšího až půl roku zabere instalace dopravního systému a jeho testování.

Kromě rekonstruované trati z Újezda na petřínský kopec bude mít lanovka také nové vozy podle designu studia Anna Marešová designers. Mají být prosklenější, budou mít sklápěcí sedačky a upravenou vyhlídkovou plošinu. Při míjení na trati na sebe zablikají. Kapacita jedné soupravy se má zvýšit ze 100 na 120 lidí.

Lanová dráha z Újezdu na Petřín se poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Vodou poháněná lanovka fungovala do roku 1921 a znovu byla otevřena u příležitosti sokolského sletu v roce 1932, a to na elektrický pohon.

Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, nabízí nevšední výhled na město a zájemce vyveze k Petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně. Je součástí pražské MHD, kterou využívají například studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, dětská hřiště nebo zahrady a sady na Petříně.