To je ona. Nová lanovka na Petřín se odhalila do plné parády

Autor: bur
  11:02
Sledovat Metro na Googlu
Nové vozy lanovky na Petřín už nejsou zahalené do neprůhledného obalu. Více než měsíc po jejich usazení na zrekonstruovanou trať z nich technici v pondělí ráno plachtu konečně sundali. Další testování ale bude pokračovat.

Novými vozy designérky Anny Marešové se cestující svezou poprvé nejspíš po letních prázdninách.

Klimatizace do lanovky na Petřín nejde, ale jednu věc jsem prosadila, říká designérka

„Tento týden budou technici výrobce ze skupiny Doppelmayr/Garaventa provádět na dráze petřínské lanovky ověřovací jízdy k doladění brzdového systému,“ uvádí dopravní podnik.

Tento proces pak vyvrcholí zábrzdnými zkouškami obou vozů a teprve potom začne povolovací provoz s odpovědnými úřady.

„Pokud vše půjde bez komplikací, získají oba vozy průkazy způsobilosti.“ Teprve poté dopravní podnik zahájí zkušební jízdy. Nejprve bez zátěže, později i se zátěží.

„Doufám, že je jejich design nadčasový a že i po čtyřiceti letech lidé budou mít tu lanovku rádi,“ řekla designérka Anna Marešová v rozhovoru pro iDNES.cz. Lanovky budou při křížení u Nebozízku na sebe mrkat.

Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Dosavadní servisní jízdy se nezapočítávaly do předepsaného nájezdu zkušebních jízd v rámci homologace vozidel. V rámci zkušebních jízd musí oba vozy za stanovených podmínek najezdit předepsaný počet hodin.

Staré vozy lanovky byly odvezeny v březnu 2025.

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín na snímku z května 2026.

Předchozí vozy na petřínské lanovce sloužily 40 let, loni v březnu byly odvezeny. Ty nové svezou 120 cestujících, tedy asi o 20 víc než vozy předchozí.

Líbí se vám nová lanovka na Petřín?

Rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa vyrobila nové vozy za 137,7 milionu korun. Dalších 134 milionů stála rekonstrukce trati a zpevnění svahu na Petřín.

Lanovka z Újezda přes Nebozízek na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť.

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
25 fotografií
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Zahájení lázeňské sezony? Chci, aby Tepličané zůstali, říká šéf domu kultury

Petr Šíla, ředitel Domu kultury Teplice.

Letos bude Petr Šíla poprvé dohlížet na Zahájení lázeňské sezony v Teplicích jako ředitel kulturního domu, který festival organizuje. Řadu let „Lázeňskou“ vnímal jako návštěvník, nyní chce své...

25. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív

Muž způsobil nehodu pod vlivem alkoholu a udal se. (20. května 2026)

Sedmadvacetiletý řidič pod vlivem alkoholu minulý týden způsobil nehodu na Orlickoústecku. Sám na sebe potom zavolal policii a přiznal se. Nadýchal čtyři promile. Navíc se ukázalo, že má platný zákaz...

25. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Sjezd sudetských Němců skončil. Do Česka by se mohl vracet, navrhl Posselt

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností...

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) svůj sjezd v Brně. Na akt do Kounicových kolejí, které za druhé světové...

25. května 2026  7:02,  aktualizováno 

OVAK rozšiřuje možnosti náhradního zásobování. Nově pomůže i balená voda

Společnost OVAK rozšiřuje systém náhradního zásobování vodou o balenou pitnou vodu. Nové opatření posílí schopnost pružně reagovat v krizových situacích, kdy je standardní dodávka vody přerušena a...

25. května 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha kvůli vedrům zakázala rozdělávání ohňů. Kde všude omezení platí?

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do...

Praha kvůli teplému počasí a dlouhotrvajícímu suchu zakázala rozdělávání ohňů. Omezení začalo platit v neděli v 11 hodin a potrvá až do odvolání. Město reaguje na výstrahu Českého...

25. května 2026  11:51

Výstava Terra Aurea v Písku představí největší český zlatý nuget

ilustrační snímek

Největší dochovaný zlatý nuget v Česku si budou moci lidé od pátku prohlédnout na výstavě Terra Aurea v Písku. Prácheňské muzeum představí nález 21 kousků...

25. května 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Lesní klub bojuje o přežití, děti mu odlákala levnější městská školka

Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s...

Nenutí zde děti dojídat jídlo, když nemají hlad. Nemusejí ani potlačovat emoce nebo být stejné jako ostatní. Lesní klub Muhu v Dobré Vodě na Jablonecku funguje osmým rokem. Po otevření městské lesní...

25. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Úrazová nemocnice v Brně bude mít vlastní magnetickou rezonanci

ilustrační snímek

Úrazová nemocnice v Brně bude mít po několikaletém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji již nebude muset pacienty odesílat do jiných...

25. května 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

VIDEO: Na benzince začalo kvůli závadě hořet auto, plameny ho zcela pohltily

Požár vozidla na čerpací stanici v Plzni. (25. května 2026)

Nebezpečná situace se v pondělí ráno odehrála na čerpací stanici v Plzni. Začalo tam hořet osobní vozidlo. Řidička z něj stačila včas vystoupit a vyndat si z něj věci. Plameny zachvátily celé auto.

25. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Žalobce se nebránil proti vydání elektroniky v bitcoinové kauze, dostal důtku

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul státní zástupce brněnského...

Žalobce brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai dostal důtku za to, že se v takzvané bitcoinové kauze nebránil proti rozhodnutí soudu, který loni v lednu vydal již dříve odsouzenému...

25. května 2026  10:32,  aktualizováno  11:19

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Policie pátrá po osmasedmdesátiletém Josefu Fitzovi z Táborska.

Policie pĂˇtrĂˇ po osmasedmdesĂˇtiletĂ©m Josefu Fitzovi z TĂˇborska.

Policie pátrá po osmasedmdesátiletém Josefu Fitzovi z Táborska. Muž v neděli po poledni odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je...

25. května 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Spadlá trolej zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně, linky jezdily odklonem

Porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně. (25....

Porucha trakčního vedení / spadlá trolej, zastavily provoz tramvají v oblasti Výtoně. Pravidelné linky musely jezdit odklonem, dopravní podnik navíc nasadil náhradní autobusovou linku.

25. května 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.