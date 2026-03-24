Toto jsou nové vozy pro lanovku na Petřín. Mají prosklený strop a přepraví víc lidí

Autor: bur
  15:52
Přinášíme první fotografie nových vozů petřínské lanovky. Pražský dopravní podnik je pořídil ve Švýcarsku, kde se vyrábějí. Už brzy je převezou do Česka.
Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu ve Švýcarsku. (březen 2026) | foto: DPP - Martin Brejša

Fotografie technici pražského dopravního podniku pořídili ve firmě Doppelmayr Group ve švýcarském Oltenu, kde se vozy vyrábějí.

„A připravují se na transport a již brzy se vydají na cestu do České republiky,“ oznámili.

„První cestující se novou lanovkou na Petřín svezou nejdříve v létě 2026,“ řekl nedávno Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. Vozy před tím ještě projdou testovacím provozem.

Podobu nových vozů navrhla designérka Anna Marešová. Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100. Vozy nebudou průchozí, ale rozdělené do čtyř odstupňovaných sekcí, do kterých bude možné vstoupit z obou stran.

Design vozů je navržen tak, aby pasažéři měli co nejlepší výhled. Ten jim zprostředkují prosklené stěny i strop.

Zároveň by měly být „laškovné“. V opačných směrech na sebe budou reagovat – jeden vůz blikne a druhý se začervená, přičemž cestující dopředu nebudou vědět, který co udělá. Interakce má zdůraznit Petřín jakožto místo setkávání.

„Odhalená, vzdušná, milovaná – to byl náš slogan celého projektu nové lanovky na Petřín. Navrhovali jsme ji s respektem k jejímu odkazu i místu, ovšem tak, aby byla komfortní a technologicky vyspělá,“ řekla před časem Marešová.

„Chtěli jsme se vyhnout sportovnímu či okázalému vzhledu a zvolili jsme cestu udržitelného a funkčního designu. Maximalizovali jsme výhled a vytvořili odhalenou a vzdušnou podobu lanovky pro co nejlepší pocit z jízdy. Věříme, že bude dobře sloužit lidem a bavit je minimálně dalších 30 let,“ dodává.

Líbí se vám nové vozy pro petřínskou lanovku?

Staré vozy turisty vozily 40 let

Lanovka na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy extrémní deště narušily svah a na trať popadaly stromy.

Vozy, které Pražany a turisty vozily 40 let, pak jeřáb definitivně snesl před rokem.

Jeden z nich skončil v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově, druhý spočine po dokončení nové výstavní haly v Muzeu MHD ve Střešovicích.

V té chvíli také Metrostav zahájil opravu tratě, která zahrnuje i zpevnění nestabilního svahu. Jeho rozsáhlý sesuv totiž například v minulosti způsobil přerušení provozu lanovky na celých dvacet let, konkrétně mezi roky 1965 a 1985.

Celý svah je nově vyztužený pěti stěnami složenými ze železobetonových mikropilotů, které dělníci umístili do hloubky deseti až patnácti metrů pod dráhou.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

