„Případ jsme zadokumentovali a zabýváme se jím, pro podezření z přestupku na úseku dopravy. Konkrétně nerespektování dopravního značení, za což lze udělit blokovou pokutu až 1 500 korun,“ oznámil redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
Video, na kterém se řidič projíždí po lávce, se objevilo na sociální síti Facebook.
S Rybanským se shoduje i mluvčí pražských technických služeb Barbora Lišková, která dodává, že podle informací techniků se řidič na Lahovickou cyklolávku dostal záměrně a nerespektoval značky, které označují, že jde o stezku vyhraněnou jen chodcům a cyklistům.
„Lávka je již nyní na svých rampách částečně opatřena fyzickými zábranami. Jejich další zúžení či doplnění není s ohledem na bezpečnost a plynulost vytíženého provozu cyklistů žádoucí,“ podotkla Lišková. Podle ní jde o zcela ojedinělý exces, který se na zavěšené lávce dosud nestal.
K incidentu se vyjádřila také místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová, která chce celou událost nadále konzultovat s městskou Technickou správou komunikací. „Naštěstí se jedná o ojedinělý případ,“ sdělila Vedralová.
|
12. dubna 2014