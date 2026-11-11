Mnohá středočeská města chystají na adventní období veřejná ledová kluziště

Mnoho středočeských měst chystá na letošní adventní období ledová kluziště, která poslouží veřejnosti i školám. Některá kluziště už provoz zahájila nebo zahájí tento týden, zjistila ČTK u mluvčích středočeských měst.
V Kladně začne kluziště v zahradě kladenského zámku fungovat po rozsvícení vánočního stromu 29. listopadu. "Kluziště bude jedno, na stejném místě a ve stejném režimu jako loni, tedy dopoledne školy a odpoledne veřejnost," uvedl mluvčí kladenské radnice Vít Heral.
Příbram původně plánovala otevření kluziště na náměstí 17. listopadu už dnes, ale termín byl kvůli technickým důvodům odložen na 18. listopadu, řekla dnes ČTK mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová.
Kluziště na Husově náměstí v Berouně je v provozu od soboty. Návštěvníci mohou využít také půjčovnu bruslí, občerstvení a toalety. Otevřeno je denně od 09:00 do 21:00 hodin, základní vstupné činí 100 korun na den, děti do 15 let včetně platí 50 korun na den. Ve všední dny mohou školy využít možnost rezervace termínů pro společné bruslení.
V Kolíně se na Karlovo náměstí vrátí kluziště se syntetickým ledem, které město poprvé nabídlo o adventu v roce 2022. Letos bude v provozu od 4. prosince do 6. ledna, denně od 10:00 do 19:00. Návštěvníci si budou moci zdarma půjčit brusle a dětské helmy proti vratné záloze 500 korun.
Bruslení pro veřejnost chystají od nadcházejícího víkendu i Neratovice na Mělnicku. "Nová umělá ledová plocha u tenisové haly je připravena. Při zajišťování elektrického připojení došlo k mírnému zdržení," informovala mluvčí radnice Barbora Walterová. Celodenní vstupné na kluziště je 80 korun, stejná cena je i za půjčení bruslí. Školy zřizované městem mají pro žáky bruslení zdarma.
V Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku se letos začne bruslit na venkovním kluzišti ve čtvrtek, o více než dva týdny dříve než loni. Syntetická plocha na Masarykově náměstí se vrací po loňské premiéře, v provozu bude do 12. ledna příštího roku. Bruslení bude podle radnice zdarma. Ve všední dny dopoledne bude kluziště sloužit školám a od 16:00 do 20:00 veřejnosti. O víkendech a svátcích bude otevřené od 09:00 do 20:00.
Od soboty začne fungovat také kluziště v Roztokách u Prahy. Plocha je u Základní školy Cihelna v Kantorově ulici. Kromě veřejného bruslení je možné si plochu pronajmout třeba pro hraní hokeje a kluziště pořádá i kurz bruslení.
V Lysé nad Labem na Nymbursku se letos potřetí otevře mobilní kluziště v parku Štěpánky Rohanové. Bruslit by se na něm mělo od 28. listopadu do konce února příštího roku.