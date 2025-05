Ambulantních specialistů je málo, pětina z nich má termín až za čtvrt roku

Fakta Dlouhé čekací lhůty ● Jen 20 % ambulantních specialistů objedná nového pacienta do dvou týdnů, tedy pouze každý pátý. ● 36 % lékařů objednává k prvnímu vyšetření za déle než 2 měsíce a 22 % za déle než čtvrt roku. ● Ve výukovém programu mediků chybí oblast, která by je seznámila s podmínkami práce v ambulanci, přičemž i postgraduální vzdělání probíhá čistě a jen v nemocnici, většinou fakultní. „Absolvent má pak dobrou představu o vysoce specializovaných výkonech ve svém oboru, slabší je to se znalostí běžné ‚okresní‘ medicíny a nic neví o tom, jak to chodí v ambulancích,“ poukázal Zorjan Jojko, předseda SAS. ● Zdravotní pojišťovny mají finanční nástroje, jak lékaře přesvědčit, aby svou ordinační dobu změnil, pokud o to projeví zájem pojištěnci. Zdroj: Zorjan Jojko