Lékaři nemocnice v M.Boleslavi voperovali implantát k léčbě poškození zraku

Lékaři a sestry očního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi provedli v únoru zákrok, při němž pacientce s poškozením sítnice, takzvanou makulární degenerací, voperovali speciální miniaturní implantát. Na rozdíl od standardní léčby, kdy pacient dostává injekce s lékem, se lék z implantátu uvolňuje postupně až osm měsíců. Podle mluvčí nemocnice Jany Petrové jde o první provedení tohoto zákroku v Česku.
Zákrok spočívá v zavedení miniaturního implantátu, takzvaného Port Delivery System (PDS), do stěny oka. "Implantát funguje jako zásobník léčiva, z něhož se do sklivce postupně a nepřetržitě uvolňuje účinná látka potlačující růst patologických cév na sítnici, které jsou hlavní příčinou věkem podmíněné makulární degenerace," uvedla nemocnice v tiskové zprávě. Na rozdíl od dosavadní standardní léčby, kdy pacienti dostávají injekce přímo do oka obvykle každé čtyři až osm týdnů, umožňuje nový systém prodloužit interval mezi doplněními léčiva zhruba na šest až osm měsíců. Výhodou je rovněž kontinuální uvolňování léčiva.
Operace pacientky s věkem podmíněnou makulární degenerací byla v Mladé Boleslavi provedena jako součást klinického výzkumu, do nějž je celosvětově plánováno zhruba 300 operací. Metoda by se mohla podle nemocnice dostat do běžné praxe v Česku přibližně na konci roku 2027. Zákrok by podle Petrové měly hradit zdravotní pojišťovny.
Makulární degenerace, která patří mezi nejčastější příčiny ztráty zraku ve vyšším věku, postihuje centrální část sítnice odpovědnou za ostré vidění a vede k jeho postupnému zhoršování. Nový typ léčby by mohl rozšířit možnosti péče o pacienty s tímto onemocněním. V Česku nemocí podle primáře očního oddělení Alexandra Stěpanova trpí zhruba 500.000 lidí. Nejčastěji postihuje lidi starší 60 let.