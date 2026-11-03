Lesy ČR dokončují obnovu Drábských světniček, otevřít je chtějí v listopadu

Lesy ČR dokončují obnovu turistické infrastruktury na skalním hradě Drábské světničky v Českém ráji. V areálu zbývá dokončit zábradlí a uklidit staveniště, těžký materiál už stavbaři odvezli. Vnitřní okruh památky, který je uzavřený od roku 2019, chce státní podnik zpřístupnit návštěvníkům v listopadu. Přesný termín zatím není stanoven. ČTK to řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
"V areálu se dokončují madla a výplně zábradlí, staveniště se uklízí. Veškeré objemné a těžké věci už jsou odvezené, odnáší se ještě zbytky materiálu," uvedla Jouklová.
Dokončení prací podle ní ovlivnilo několik okolností. Na jaře bylo nutné respektovat hnízdění sokola, stavbu prodloužily také dodatečné technické úpravy. Geologické sondy v některých místech odhalily méně stabilní pískovec místo očekávaného skalního masivu. Stavbaři proto museli nosné konstrukce ukotvit hlouběji, než původně plánovali. Změny podléhaly schválení a průběžné kontrole památkářů a archeologů. Zábrany na přístupových trasách zůstanou podle doporučení koordinátora bezpečnosti práce až do dokončení všech prací.
Součástí prací byly úpravy tras a vstupního portálu, nové ocelové a dřevěné schody, lávky, chodníky a rampy. Stavbaři také opravovali zábradlí, stabilizovali některé svahy a doplnili silně prošlapaná místa a erozní rýhy umělým kamenem. Na stavu národní kulturní památky se podle LČR podepsal velký počet návštěvníků i vandalové, kteří do pískovce vyrývali nápisy a obrazce. Se záchranným projektem za téměř 17 milionů korun spojeným s obnovou turistické infrastruktury začaly LČR loni na podzim.
Drábské světničky na západě Českého ráje jsou přístupné z obce Dneboh. Z původně dřevěného skalního hradu se dochovaly téměř dvě desítky skalních světniček. Od roku 1958 je hrad součástí památkově chráněného areálu "Hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy".