Podivný úkaz na radaru. Letoun při plnění úkolu neobvykle kličkoval nad Prahou

Tamara Pospíšilová
  15:22aktualizováno  15:22
Zajímavý úkaz zaznamenala v úterý aplikace Flightradar24. Zachytila trasu letadla, které se několik hodin pohybovalo nad Prahou v neobvyklých, pravidelných kličkách. Podle zjištěných informací patřilo letadlo zeměměřičské společnosti a ze vzduchu sbíralo data pro tvorbu ortofotomap.

Letecké snímkování nad středními Čechami a nad Prahou. (7. dubna 2026) | foto: Flightradar

Letadlo typu Cessna Turbo Stationair TC, které odstartovalo ráno 7. dubna z Plzně, nasadila k plnění zmíněného úkolu společnost Georeal, jak potvrdila redakci iDNES.cz.

„Jednalo se o letecké snímkování, které naše firma provádí v rámci České republiky nebo Evropy. Snímkování či sběr dat objednávají města i kraje, popřípadě stát,“ uvedl Jiří Beránek z oddělení pro geografické informační systémy (GIS).

Další detaily ohledně cesty konkrétního letadla Cessna firma ale neuvedla.

Americká Cessna mapovala Evropu z nebe, teď bude vystavená v Kunovicích

Společnost poskytuje služby v oblastech geoinformatiky, geodezie, katastru nemovitostí a projektování. Spolupracuje také s akademickou sférou na výzkumu nashromážděných dat, jejich vývoji a využití.

„Disponujeme čtyřmi vlastními fotogrammetrickými letadly, která jsou vybavena nejmodernějšími technologickými prostředky a systémy,“ uvádí na svém webu.

K dispozici má společnost tři letadla typu Cessna a jeden Vulcanair. K tvorbě záběrů používají velkoformátové kamery pro pořízení detailních snímků – dvě kamery Ultracam Eagle, Leica DMC III a analogovou kameru Leica RC30.

K mapování povrchu využívají též fotogrammetrického skeneru Leica DSW700 i statického laserového skeneru.

Využití leteckých snímků

Společnost Georeal se kromě mobilních mapovacích systémů a statického skenování zaměřuje na produkci leteckých snímků (ortofotomap, digitálních modelů povrchu, termovizí terénu i 3D mapování).

Ortofotomapy patří k nejznámějším a nejpoužívanějším. Jsou to mapy složené z leteckých snímků, které byly umístěny do souřadného systému a doplněny o výškové rozdíly povrchu.

Firma provádí hromadné snímkování, ve vegetačním období i mimo něj, s ohledem na jejich účel a na požadavky klienta. Pořizuje také specializované snímky, které umožňují zaznamenávat různé údaje – zimní snímky slouží např. k zachycení tepelných úniků, noční snímky zase pomáhají mapovat světelné znečištění.

Letadla budou fotit kraj pro nové mapy, potřebují zeleň a hezké počasí

Podle expertů se snímky nedají pořizovat celoročně, ideální období je od jara do podzimu, kdy jsou dobré světelné podmínky. Důležitým aspektem je navíc bezoblačná obloha, protože stíny z mraků silně narušují výslednou kvalitu vzniklých ortofotomap.

Konečné digitální snímky jsou pak cenným zdrojem informací, a proto je společnost ukládá do archivu k dalšímu výzkumu. „Mohou sloužit pro analýzy vývoje krajiny, změny stavu životního prostředí a dalších činností,“ uvádí společnost dál na webu.

Například v Praze probíhá letecké snímkování dvakrát ročně. Snímky a jejich archivace slouží různým účelům, třeba během záplav pomáhají při přípravě protipovodňových opatření.

Vzniklé ortofotomapy jsou ukládány do archivu, který je v aplikaci přístupný veřejnosti a nabízí jedinečný pohled do historie města. K dispozici je zde celá série kompletních ortofotomap Prahy už od roku 1938.

Porovnání současné podoby hlavního města s minulými lze dohledat i na webu dveprahy.cz.

Praha 9 Hloubětín

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

