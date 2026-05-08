Podle policie hlídky ICPPraha na pražském letišti dron zajistily. Kromě jednoho letadla odkloněného do Vídně nabralo několik dalších spojů zpoždění. Případ policie dále prověřuje.
Osmatřicetiletý muž je podezřelý z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti a jsou s ním nyní prováděny další úkony. „V některých případech jde o přestupek na úseku civilního letectví. Tady už ale došlo k odklonu letadel, čistě preventivnímu, takže právní kvalifikace už bude přísnější,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení policejního prezidia Jozef Bocán.
Provoz se nyní vrátil do běžného režimu, další letadla by už neměla nabírat zpoždění, potvrdilo policejní prezidium.
V okolí letiště je široká bezletová zóna. „Ačkoliv se to nesmí, muž tam létal s dronem, takže jsme vyjeli na místo a hlídky cizinecké policie nakonec muže našli, včetně dronu,“ řekl Bocán.
Podle něj je poměrně běžné, že mají policejní hlídky hlášené narušení bezletové zóny v okolí letiště. „Je to prakticky na denním pořádku, kdy musíme opravdu řešit to, zda tam někdo lítá, nebo ne. Zpravidla se to nepotvrdí. Tento případ byl jiný v tom, že se podařilo osobu najít,“ dodal Bocán.