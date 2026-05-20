Firma, která chystá na pátek a sobotu tzv. Sparta Fest totiž v úterý večer přehradila cesty přes Letenskou pláň.
„Taky mě to překvapilo,“ shodli se lidé v diskuzi na Facebooku.
Lidé se tak nemohli dostat z ulice Milady Horákové přímo do Letenských sadů, což starosta městské části obratem vyřešil. „Volal jsem organizátorům a správní firmě, aby to co nejdříve napravili,“ uvedl Čižinský ve facebookové skupině Letenská parta.
Redakce iDNES.cz jej následně oslovila s prosbou o vyjádření k průběhu situace. Podle starosty jsou cesty již plně průchozí.
Firma podle něj bude mít na místě pracovníky security, kteří budou hlídat, aby se lidé při stavebních pracích nezranili.
„Šlo mi hlavně o to, aby na místě mohli normálně procházet senioři, pejskaři a lidé, kteří tudy chodí třeba do práce,“ dodal Čižinský s tím, že domluva s firmou byla hladká a situaci tak mohl obratem vyřešit. Sám žádné stížnosti od lidí nezaznamenal.
Dvoudenní festival přímo naproti stadionu Sparty na Letné nabídne hodiny plné sportu či hudby. Na programu jsou exhibice, turnaje, soutěže či koncerty.