„Mohu potvrdit, že letadlo společnosti Wizz Air na lince Londýn – Praha zavadilo zadní částí trupu o ranvej, po náročnějším přistání letoun dojel v pořádku k terminálu. Nikomu z cestujících na zaplněné palubě se nic nestalo, provedli jsme rovněž kontrolu ranveje, která neutrpěla žádnou závadu,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražského letiště.
Dodal, že zadní část trupu utrpěla povrchové poškození.
Z videozáznamu je patrné, že letadlo tvrdě dosedlo na přistávací dráhu, přičemž se od kol zvedl oblak bílého kouře, stroj se při tom dramaticky zhoupl dozadu.
Podobný incident se na pražském letišti stal 11. května. Tehdy se zadní částí trupu dotkl dráhy Airbus letecké společnosti Turkish Airlines. Podle zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) to zapříčinil chybný postup posádky. Letadlo je od té doby podle webu planespotters.net mimo provoz, po měsíci stání v Praze jen přeletělo do Istanbulu.