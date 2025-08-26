Metronom, který je technickým unikátem i uměleckým dílem, připomíná nejen plynutí času, ale i proměnlivou historii města.
„Kyvadlo je významným symbolem Prahy. Od svého uvedení do provozu udává takt běžícího času a zároveň připomíná okamžik, kdy naše země nabyla svobody po pádu komunistického režimu. Je nám ctí se o něj starat a každodenně tak připomínat, jak vzácná svoboda je,“ uvedl jednatel společnosti PSN Max Skala.
Při opravě, která trvala více než dva roky, bylo kompletně vyměněno ozubení, ultrazvukem zkontrolovány svary, doplněny nové bezpečnostní prvky a nainstalováno moderní osvětlení i kamerový systém. Metronom navíc získal novou povrchovou úpravu.
Metronom je vysoký 25 metrů a váží sedm tun, na Letnou byl v roce 1991 dopraven z haly ČKD pomocí vrtulníku, stát tam měl jen dočasně při příležitosti Všeobecné československé výstavy. Už více než tři desetiletí je však nedílnou součástí panoramatu hlavního města. Ručička metronomu se vychyluje až o 60 stupňů a jeho pohyb zajišťuje dvoutunové závaží.
U díla se každoročně koná řada společenských a kulturních událostí. Velmi známým je multižánrový hudební festival Metronome Festival Prague pořádaný zkraje léta.
Firma PSN působí na českém trhu s nemovitostmi od roku 1991, původně jako Pražská správa nemovitostí. Vlastní nemovitosti v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Mezi nejznámější patří například Tančící dům, Dům módy na Václavském náměstí nebo City Empiria na Pankráci. V poslední době se věnuje i výstavbě rezidenčních projektů, pracuje například na proměně továrního areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích.