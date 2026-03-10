Na Letné hoří plynové potrubí. Chytly fasády dvou domů, hasiči mají málo vody

„Došlo k požáru plynového potrubí. Na místě zasahují jednotky hasičů ve druhém stupni požárního poplachu,“ uvedl pro IDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
Okolo 15:15 zvýšili stupeň poplachu na třetí ze čtyř. „Chráníme budovy, hasíme lehký požár střechy, který vznikl, ale dokud nebude zastaven plyn, nic se nemění,“ řekl Řezáč.
„Od požáru plynového potrubí začala hořet fasáda dvou domů,“ informují dále policisté na síti X. „Je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. Ulice Dobrovského je zcela uzavřena.“
Zásah hasičům zprvu komplikoval nedostatek vody z hydrantů. „Hasiči ochlazují přilehlé budovy, kvůli nedostatečné kapacitě hydrantové sítě v místě zajišťují kyvadlovou dopravu vody,“ popsali na síti X.
Okolo 16. hodiny už byla situace s vodou příznivější. „Máme vyhlášeny třetí stupeň poplachu, abychom tady měli dostatek jednotek, které nám mohou přivézt vodu. Vody máme dostatek z vlastních zdrojů. Pak taky využíváme hydrantovou síť. Hasíme šesti proudy,“ doplnil Řezáč.
„Momentálně probíhá požární obrana, protože je to v těsné blízkosti činžovního domu. Chráníme ten dům, ale nemůžeme uhasit oheň, protože by došlo k výbuchu plynu,“ upřesnil Řezáč.
Dům hasiči evakuovali, stejně jako ulice a budovy do 100 metrů od místa požáru. Budovy ministerstva vnitra se evakuace zatím netýká, sdělil redakci mluvčí instituce Ondřej Krátoška.
Pražský dopravní podnik kvůli situaci změnil linky tramvají vedoucí přes Letnou. Objízdnými trasami jezdí linky číslo 1, 8, 12, 25 a 26.
Záchranáři podle své mluvčí Jany Poštové zatím nikoho neošetřili. „Na místě máme čtyři posádky záchranářů, jednoho lékaře, dva speciály pro mimořádné události a inspektora,“ uvedla.
Hoří v oblasti, kde v poslední době probíhají stavební práce. „Myslím, že to byly výkopové práce. Ale na zjištění oficiálních příčin je ještě brzo,“ nastínil Řezáč k možné příčině vzniku požáru.