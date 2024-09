Letňany čekají na nové gymnázium. Projekt v areálu Avie ale stále stojí

Poslední dva roky byly ve znamení nervozity rodin deváťáků, kteří dělali přijímačky na střední školu. Převis poptávky u gymnázií a atraktivních středních škol je patrný zejména v Praze, kam se hlásí i děti ze středních Čech. Vlna dětí takzvaných Husákových dětí zastihla metropoli nepřipravenou a odhalila nedostatečnou kapacitu žádaných škol. Vláda, hlavní město i Středočeský kraj se shodují, že je nutné navýšit počet gymnázií, a jednou z lokalit byly v červnu zmíněny i Letňany.

Radnice Letňan, tedy městské části Praha 18, si tento problém uvědomuje a v analýze pro tvorbu Strategického plánu městské části na to sama upozorňuje. Do dvou let nebudou stačit místa ve školkách, základní školy nezvládnou počet dětí z plánované zástavby a v Letňanech není ani jedno gymnázium. „Vytvoříme prostor, kde se bude lidem dobře žít, nabídneme dostatek pracovních pozic, dostupnost vzdělání a potenciál pro podnikání a investice,“ slibuje radnice na svém webu.

Starosta Prahy 18 to interpretuje jinak. „Letňanský Strategický plán nezahrnuje výstavbu nových škol, ale pracuje s tím, že pokud by se území nějak vyvíjelo, je třeba přistoupit k určitým krokům. Pokud budou vznikat určité rozvojové projekty, pak bude nutné přistoupit v tomto případě ke stavbě nových škol kvůli nárůstu počtu obyvatel,“ říká Zdeněk Kučera (ANO 2011), starosta městské části Praha 18. Přitom v území změna územního plánu byla schválená pro developerský projekt Lemant, jehož příspěvek do kapacit škol nepokrývá ani 60 žáků.

Co bude s brownfieldem a kdy

Dohoda v území bývalé Avie mezi hlavním městem, Čakovicemi a developerem byla už v roce 2022. Konsenzus tehdy zablokovala právě Praha 18. A vedení městské části zde i nadále blokuje změny územního plánu. Kvůli nesouhlasu městské části neprošla změna územního plánu ani na zastupitelstvu hlavního města Prahy před letními prázdninami.

Na tomto brownfieldu plánuje investor vybudovat novou městskou čtvrť, kde bude velký park, nová tramvajová trať a propojení s Čakovicemi. Starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera se odvolává na výši kontribucí ze strany developera. Developeři se přitom dohodli s městem na spoluúčasti na rozvoji veřejného prostoru ve výši přes dvě miliardy korun, což výrazně převyšuje požadavky metropolitní metodiky upravující kontribuční smlouvy mezi městem a developery. A především: plán nové čtvrti Avia City počítá s pěti novými školkami, třemi základními školami a gymnáziem.

Zároveň všechny schválené změny územního plánu mimo jiné i pro projekt Lemant v této lokalitě počítají s kapacitami škol na místě Avie, jehož proměna z průmyslového areálu v město krátkých vzdáleností je nyní v ohrožení. „Hrozí, že děti z už schválených 7000 bytů nebudou mít kam chodit do školy. Nepostaví se tramvajová trať k nádraží Čakovice a do budoucnosti zde ani nebude moci vzniknout první okružní linka metra, tzv. Metro O,“ kritizuje postup letňanské radnice Adam Scheinherr (Praha sobě) a připomíná paradox, že místní radnice bez problémů schvaluje další projekty, pro které nemá připravenou občanskou vybavenost.

„Vůbec postupu radnice nerozumím. Je to obrovské riziko pro současné i budoucí obyvatele Letňan,“ pozastavuje se Scheinherr nad postupem Prahy 18 s tím, že jeho strana Praha sobě na zastupitelstvu hlavního města změnu podpořila, stejně jako zastupitelstva okolních městských částí, jichž se to bezprostředně dotýká. „Proto doufám, že k dalšímu brzdění rozvoje Prahy nedojde a brownfield v Letňanech se změní na kvalitní městské prostředí,“ neztrácí optimismus bývalý náměstek.

Rada Prahy 18 dokonce v červnu schválila Strategický plán rozvoje městské části, který rovněž počítá s veřejnými službami na území bývalé Avie. Možnost, že by se tyto školy postavily v dohledné době a sloužily novým letňanským obyvatelům nebo pomohly hlavnímu městu či Středočeskému kraji, se však oddaluje a termín nelze ani odhadnout.

Současný územní plán hlavního města neodpovídá novému stavebnímu zákonu, takže se v něm od července nesmějí dělat žádné další změny. Tuto šanci letňanští radní promarnili. Nový územní plán Prahy, metropolitní plán, čeká na schválení několik let a stále se odsouvá. Teoreticky by se měl konečně přijmout na podzim, ale málokdo tomu skutečně věří. Zatím platí, že na místě bývalé Avie má stát fabrika, ne byty nebo školy.