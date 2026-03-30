Letouny z Čáslavi se kvůli modernizaci letiště přesunuly do Náměště a Pardubic

Letouny JAS-39 Gripen a L-159 se kvůli rozsáhlé modernizaci čáslavské základny přesunuly na záložní letiště. Formace strojů L-159 ALCA přeletěla na vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou, gripeny zamířily do Pardubic, oznámila dnes armáda na síti X. Z obou těchto letišť budou čáslavští piloti dočasně vzlétat k ochraně vzdušného prostoru ČR a NATO. Zahájení modernizace čáslavského letiště je naplánováno na středu. Jediné místo, kudy mohou dodavatelé vjíždět na stavbu a vyjíždět z ní, je komunikace z křižovatky na silnici I/38 u čáslavského hřbitova, uvedla dnes na webu Čáslavi místostarostka Renata Vaculíková (SOCDEM).
Přelet gripenů do Pardubic začal 10. března. Přesun zbývající části letecké flotily, tedy dalších letounů JAS-39 Gripen a L-159 ALCA, byl naplánován do konce března tak, aby od 1. dubna mohly plnit úkoly z náhradních letišť Pardubice a Náměšť. "Naše úkoly se nemění. Budeme trénovat a chránit vzdušný prostor 24/7," uvedla dnes armáda.
Výluka na letišti v Čáslavi kvůli jeho modernizaci potrvá od dubna do podzimu 2028. Zakázku získalo sdružení firem zastoupené vedoucím společníkem HOCHTIEF Infrastructure, práce vyjdou na 5,33 miliardy korun bez DPH.
Modernizace je podle ministerstva obrany nezbytná pro další zabezpečení plnohodnotného provozu letecké techniky české armády i ostatních zemí NATO. Dráha podle něj nebyla rekonstruována několik desetiletí. Ze základny taktického letectva v Čáslavi by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35. Nynější fáze modernizace letiště podle armády však nesouvisí s projektem F-35 a byla by nutná i bez pořizování těchto letounů.
Podle Vaculíkové bude u výjezdu ze stavby zřízeno mycí místo pro auta, aby při další jízdě neznečišťovala silnice. V tomto úseku I/38 bude také snížena rychlost na 70, respektive 50 kilometrů v hodině. "V těchto dnech vzniká pracovní skupina složená ze starostů regionu, představitelů armády a ministerstva, která bude řešit otázky, které souvisí s modernizací letištní infrastruktury a zavedením nového typu letounu," dodala Vaculíková.
Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS) ČTK už dříve řekl, že příprava stavby je dobře zajištěná, komplikace lze ale čekat na silnici I/38, kde bude vyjíždět technika a měla by se tam upravovat křižovatka. Zhotovitel má podle něj připraveno více dopravních řešení, aby nebyl problém s plynulostí provozu při navážení materiálu na stavbu a při jeho vyvážení. Nejvíce se podle Seiferta práce dotknou obce Chotusice, kde budou potřeba opatření na snížení prašnosti a hluku ze stavby. Jiné obce by podle Seiferta neměly být stavbou zásadně zatíženy.
Silnice v okolí čáslavského letiště čekají kvůli modernizaci opravy, měly by vydržet větší dopravní zatížení. Cestáři budou chtít na rekonstrukce získat dotaci, schvalovat by ji měla vláda. Opravy se má dočkat například silnice z Čáslavi na Vlačice, která má být po rekonstrukci široká 8,5 metru a budou ji moci využívat i vozidla o hmotnosti až 130 tun.