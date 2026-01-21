Kriminalisté uzavřeli případ útěku lva ze zooparku ve Zvoli, trestný čin se nestal

Na vývoj ve vyšetřování upozornil server iROZHLAS.cz.
Událost se stala 9. srpna. Lev se zřejmě podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili, podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nespáchali trestný čin. Případ kriminalisté prověřovali jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení. Nakonec ani v této linii případu nezjistili spáchání trestného činu.
„Na základě veškerých provedených šetření a zpráv dodaných dotčenými orgány dospěli kriminalisté k závěru, že v této souvislosti nejde o podezření z trestného činu, ale o jednání přestupkové, konkrétně pak o přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, a proto věc odevzdali věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Městský úřad Černošice,“ řekla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili
Veterináři už dříve uvedli, že navrhnou odebrání zbývajících šelem ze zooparku. Kontrola tam odhalila několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. I touto věcí by se měl ve správním řízení zabývat černošický městský úřad. Majitel zooparku Tomáš Machač ČTK loni v listopadu řekl, že chová už jen dvě pumy.
Zoopark ve Zvoli funguje bez řádného povolení. Loňský útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.
