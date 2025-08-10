Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Autor: svm, ČTK
  11:12aktualizováno  16:30
Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý případ vyšetřují. Státní veterinární správa k události uvedla, že zoopark funguje už tři roky bez povolení.

„Událost vyšetřuje policie, proto se k tomu zatím nebudu nijak vyjadřovat. Jsem zraněný. Je to obrovská tragedie pro nás pro všechny,“ řekl k úmrtí lva jeden z majitelů, který potvrdil, že lev při svém nočním útěku napadl právě jeho. Muž utrpěl lehká zranění a na místě ho ošetřili záchranáři.

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který poranil ošetřovatele (9. srpna 2025)
Návrh opatření se při porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předává na obec s rozšířenou působností, což je v tomto případě černošický městský úřad. Podnět veterinární správa předala v roce 2022, o sankci rozhoduje úřad, řekl k případu mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Policie vyjížděla do zooparku v sobotu kolem 20:00. „K útěku lva došlo z kontaktního zooparku na soukromém pozemku v obci Zvole. Lev se podle všeho podhrabal z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku, přičemž ještě zranil ošetřovatele,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili

Policisty majitel pozemku upozornil, že jde zhruba o 350kilogramového lva, nebezpečného, neochočeného, který může komukoliv ublížit.

„Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili,“ popsala zásah mluvčí.

Vyšetřování případu pokračuje. Policisté budou podle ní zjišťovat mimo jiné to, zda byl prostor dostatečně zabezpečený proti útěku nebezpečného zvířete. Zoopark na facebooku oznámil, že nedělní návštěvy jsou zrušené, bližší informace neuvedl.

Zbouraná už měla být většina parku

„Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku),“ uvedl Vorlíček.

Povolení k chovu nebylo podle něj ve Zvoli prodlouženo, neboť na daný chov vydal stavební úřad nařízení ke zbourání, což byl důvod zamítnutí žádosti, a chovatel pak už další žádost nepodal. Majitel podle Vorlíčka zmínil, že plánuje přemístění chovu na jiný pozemek, což se ale dosud nestalo.

Ze zooparku ve Zvoli utekla puma, lidé by se neměli zdržovat venku

Podle starosty Zvole Miroslava Stoklasy zoopark fungoval dál v „šedé zóně“ hlavně proto, že zvířata není kam jinam dát. Stoklasa to řekl Radiožurnálu. „Stát nemá žádnou možnost ta zvířata někam umístit a nemá žádná svoje zařízení, kam by je přestěhoval, navíc by se o ně museli starat. Takže to tak všechno pomalu vyšumělo,“ uvedl Stoklasa.

To, že v ČR na rozdíl třeba od Slovenska není nijak systémově určené zařízení, které by se případně postaralo o zabavená exotická zvířata, označil Vorlíček za dlouhodobý problém. Možný vznik takového zařízení podle něj řeší ministerstvo životního prostředí. Vorlíček řekl, že v minulosti se obdobné situace řešily domluvou se soukromým majitelem, který měl veškerá povolení a převzal zvíře od chovatele, jenž náležitosti nesplňoval.

Vedení obce Zvole už několik let upozorňuje na to, že kontaktní zoopark má problémy s bezpečností. Z areálu už například dvakrát utekla puma.

V reakci na to podal v roce 2018 starosta obce Stoklasa trestní oznámení na majitele. „Až se ten lev naštve, bez problémů klecí projde,“ řekl tehdy. Trestní oznámení podal kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti a týrání zvířat.

29. června 2018

