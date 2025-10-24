Nejdříve v roce 2030? Obnovu Libeňského mostu komplikuje stopnutý tendr

Adam Hejduk
  8:52aktualizováno  8:52
Nelze určit harmonogram stavby ani odhadnout celkové náklady. Taková je v současné chvíli realita obnovy Libeňského mostu, kterou nedávno z velké části zastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zastupitelé proto na čtvrtečním jednání strávili řadu hodin debatou o minulosti, přítomnosti a hlavně budoucnosti tohoto klíčového spojení Prahy 7 a 8.
Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)
Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)
Kvůli rekonstrukci Libeňského mostu se na mostním tělese instaluje tramvajová...
Proměna pražského Libeňského mostu v nadcházejících týdnech postoupí z...
102 fotografií

„Chceme zauditovat, co se stalo, abychom se z chyb poučili a podobná situace se v hlavním městě už nikdy neopakovala,“ řekl na jednání opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO).

Při projednávání vystoupil generální ředitel Technické správy komunikací (TSK) Filip Hájek a řada odborníků, kteří se na přípravě obnovy podíleli. Společně popsali vývoj celého projektu, který hlavní město řeší už přes dvacet let.

Libeňský most se nesmí zbourat, potvrdil Mlsna. Projekt na postavení repliky zastaven

Zbourání a opětovná výstavba Libeňského mostu byla v plánu už od chvíle, kdy se po povodních v roce 2002 začal stav mostu intenzivně řešit. Minulé vedení metropole ale v roce 2018 rozhodlo, že se most citlivě zrekonstruuje, což začala TSK o rok později soutěžit. „Měli jsme tvrdá data, která říkala, že rekonstrukce je možná, i když má určitá rizika a je potřeba dále most zkoumat,“ popsal Hájek.

Po dalších 18 měsících detailního zkoumání se ukázalo, že oblouky nad řekou jsou nevratně poškozené a most ztratil svou nosnost. Z toho důvodu vznikla takzvaná Studie 3, která počítá především se stavbou repliky části soumostí přes řeku. Rada hlavního města ji schválila koncem roku 2023, tedy dávno poté, co už byla vysoutěžená rekonstrukce.

Drtivá demolice

„My jsme se konstrukcí mostu zabývali od roku 2016 a zpracovávali různé dokumenty. Vždy z toho vyplynuly dvě cesty. Jestliže si Praha přeje most, který bude mít všechny parametry normové, musí jít cestou novostavby. Vždy to bylo takhle z naší strany prezentováno. Ale když si město vybere cestu rekonstrukce, musí se připravit na řadu rizik, včetně nižší zatížitelnosti nebo nižší životnosti,“ popsal na jednání pražských zastupitelů Jiří Kolísko, ředitel Kloknerova ústavu ČVUT, který pro město připravoval analýzu možných variant pro obnovu mostu.

Současně dodal, že s dnešní znalosti by už variantu spočívající v opravě spojené s posílením konstrukce nedoporučil.

Měli jsme tvrdá data, která říkala, že rekonstrukce je možná, i když má určitá rizika a je potřeba dále most zkoumat.

Filip Hájekgenerální ředitel TSK

Město nicméně tendr, který vyhrál Metrostav TBR, nepřesoutěžilo v souladu s novou studií, a v důsledku toho soutěž napadl u ÚOHS neúspěšný účastník, společnost Eurovia. Úřad dal stavební firmě nakonec za pravdu.

„Z citlivé rekonstrukce se po změnách stává drtivá demolice stěžejních objektů a nahrazení původních objektů objekty nově postavenými, a to bez provedení nového zadávacího řízení,“ konstatoval v pravomocném rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Mlsna. V něm zakázal realizovat práce, které jsou ve Studii 3 navíc oproti té původní. Navíc zakázal tyto práce i projektovat.

Snad v roce 2030

Podle Hájka se proto TSK bude muset vyrovnat s Metrostavem TBR, který už mezitím na některé dotčené části připravil projekty. Silničáři nicméně i tak proti rozhodnutí podají žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který je přezkoumá. Všechny části nad rámec původního projektu plánuje nyní TSK soutěžit separátně.

„Bohužel tímto rozhodnutím ÚOHS nezůstal kámen na kameni, v tuto chvíli nejsme schopni říct závazný harmonogram ani předpoklad nákladů, protože velká část té rekonstrukce vzejde z nové soutěže,“ řekl Hájek.

Libeňský most na prahu nové éry, hlavní město zahájilo první část rekonstrukce

Část soumostí nejblíž Palmovce už TSK nechala zbourat. Stavba nového mostu se ale zastavila. Další etapa spočívající především v přemostění Štorchovy ulice není rozhodnutím dotčená, nicméně čeká na stavební povolení. V případě mostu přes řeku se projekční práce zastavily.

„Původně jsme počítali s tím, že hotovo bude začátkem roku 2030. To je teď ve velmi optimistické variantě. Je to stihnutelné, ale prosím, nepřipomínejte mi to v roce 2030,“ uzavřel Hájek.

13. května 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 24. října 2025  10:02

Melantrichova ulice

Turisté s trdelníky na Starém Městě v Melantrichově ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Rytířská ulice

Holubi na Starém Městě v Rytířské ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Na Můstku

Holubi na Starém Městě v ulici Na Můstku.

vydáno 24. října 2025  10:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Staroměstské náměstí

Plynové ohřívače na Staroměstském náměstí.

vydáno 24. října 2025  10:01

V rámci tradiční školní akce Duch(k)ování proběhla v letňanské základní škole generála Františka Fajtla DFC ve čtvrtek 23. října 2025 i soutěž o nejoriginálnější dýni.

vydáno 24. října 2025  10:01

Čtvrteční požár seníku na Jihlavsku způsobil jedenáctimilionovou škodu

Hasiči museli ve čtvrtek večer vyjíždět k požáru velkokapacitního seníku v Dušejově na Jihlavsku. Odhadnutá škoda je 11 milionů korun. Příčinu požáru, u...

24. října 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Kostel svatého Václava na Smíchově

vydáno 24. října 2025

Zda bude toto poslední koloběžka v Praze jako hlavním městě bude skutečně záležet na mnoha okolnostech než jen na přání zastupitelů.

vydáno 24. října 2025

Vystoupili jsme jako každý den ráno z tramvaje (cesta do školy a do práce)... A místo pohledu dolů na chodník (jako vždy), zvedneme oči...nesmí se na ní ukazovat...
Byl to mžik...po pár sekundách...

vydáno 24. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Ústavní soud odmítl i stížnost Šimona, který usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud odmítl stížnost Davida Šimona odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Šimon tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně usiloval o...

24. října 2025  8:09,  aktualizováno  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.