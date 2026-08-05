Lidé mohou v kutnohorské kostnici nahrát zamyšlení o smrti pro novou expozici

Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedlci se mohou podílet na vzniku nové stálé expozice Memento mori. V provizorním zvukovém studiu mohou ode dneška anonymně nahrávat svá zamyšlení nad smrtí a konečností lidského života. Část výpovědí bude součástí expozice, která se má otevřít 1. dubna příštího roku. ČTK o tom dnes informovala ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
"Rádi bychom během zhruba dvou týdnů získali přímo v Sedlci co nejvíce upřímných, kulturně i jazykově pestrých zamyšlení, která jednou návštěvníkům nové expozice nabídnou rozmanité pohledy na téma smrti," uvedl spoluautor expozice Viktor Portel. S Dominikem Dolejším chtějí zaznamenat hlasy turistů z různých zemí i místních obyvatel. Součástí zvukové instalace má být 160 nahrávek.
Studio vzniklo na severní terase kostela Všech svatých s kostnicí, která běžně není veřejnosti přístupná. Lidé v něm mohou zaznamenat například osobní zkušenost, vzpomínku nebo vlastní pohled na smrt. Nahrávání trvá několik minut a je anonymní. Studio má být otevřené denně od 09:00 do 18:00 nejméně do 16. srpna.
Expozice Memento mori vzniká v podzemním prostoru u dolní kaple kostnice, který byl vytvořen při odvlhčování stavby. Původně měl být výkop opět zasypán, farnost se ho ale rozhodla využít pro návštěvnické zázemí a výstavní účely. Při archeologickém výzkumu v okolí kostnice odborníci odkryli přibližně 1850 kompletních pohřbů. Podle dřívějších informací farnosti má expozice prostřednictvím osobních příběhů propojit anonymní ostatky uložené v kostnici se zkušeností současných lidí.
Projekt připravují filmaři Portel a Dolejší, kteří dlouhodobě spolupracují s organizací Paměť národa. Součástí expozice mají být také obměňované zásahy současných umělců, jejichž kurátorem bude historik umění Otto M. Urban. Nová díla chce farnost představovat vždy o Velikonocích a Dušičkách.