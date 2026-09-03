Lidé na Pankráci mohou opět využívat roky zavřený podchod

Autor: ČTK, bur
  10:02aktualizováno  10:02
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Otevření dočasného řešení podchodu pod magistrálou na Pankráci. (31. srpna 2026) | foto: ČTK

Obyvatelé Prahy 4 mohou opět využívat přímější a bezpečnější propojení mezi Pankrácí a ulicí Sdružení. Nová trasa usnadní cestu zejména dětem a rodičům mířícím do ZŠ Sdružení, studentům i dalším chodcům směřujícím do Nuslí.

Podchod byl několik let uzavřený, lidé jej mohou opět využívat od začátku letošního školního roku.

Jde o dočasné řešení, které má fungovat do proměny okolního území.

Podle starosty Prahy 4 Ondřeje Kubína byl podchod dlouhodobě zavřený a jeho zpřístupnění usnadní cestu nejen dětem a rodičům mířícím do základní školy, ale také studentům nedaleké střední školy a dalším obyvatelům Nuslí. Lidé dosud museli při cestě z Pankráce obcházet ulici 5. května nebo ji překonávat přes několik přechodů.

Úpravy podchodu provedla Skanska ve spolupráci s městskou částí a Technickou správou komunikací hlavního města Prahy.

Spodní stranu mostu nad podchodem dělníci natřeli, odstranili přerostlou zeleň a stavební suť, doplnili nové osvětlení a koridor pro chodce vymezili OSB deskami.

Na nové podobě podchodu se podíleli také studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Jejich návrh vychází z tvorby českého designéra Sutnara, jehož jméno ponese budoucí ulice v této části Prahy.

Dočasné zpřístupnění podchodu souvisí s plánovanou proměnou přilehlého území. Na pozemku, který je nyní využíván jako parkoviště, chce Skanska postavit administrativní budovu.

Okolí se má podle starosty Ondřeje Kubína v budoucnu proměnit také ve veřejný prostor s obchody, kavárnou a dalšími službami.

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