Lidé na Pankráci mohou opět využívat roky zavřený podchod

Podchod byl několik let uzavřený, lidé jej mohou opět využívat od začátku letošního školního roku.
Jde o dočasné řešení, které má fungovat do proměny okolního území.
Podle starosty Prahy 4 Ondřeje Kubína byl podchod dlouhodobě zavřený a jeho zpřístupnění usnadní cestu nejen dětem a rodičům mířícím do základní školy, ale také studentům nedaleké střední školy a dalším obyvatelům Nuslí. Lidé dosud museli při cestě z Pankráce obcházet ulici 5. května nebo ji překonávat přes několik přechodů.
Úpravy podchodu provedla Skanska ve spolupráci s městskou částí a Technickou správou komunikací hlavního města Prahy.
Spodní stranu mostu nad podchodem dělníci natřeli, odstranili přerostlou zeleň a stavební suť, doplnili nové osvětlení a koridor pro chodce vymezili OSB deskami.
Na nové podobě podchodu se podíleli také studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Jejich návrh vychází z tvorby českého designéra Sutnara, jehož jméno ponese budoucí ulice v této části Prahy.
Dočasné zpřístupnění podchodu souvisí s plánovanou proměnou přilehlého území. Na pozemku, který je nyní využíván jako parkoviště, chce Skanska postavit administrativní budovu.
Okolí se má podle starosty Ondřeje Kubína v budoucnu proměnit také ve veřejný prostor s obchody, kavárnou a dalšími službami.