Lidé v Choťánkách v referendu odmítli výstavbu logistického centra pro Globus

Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes v referendu odmítli výstavbu logistického centra pro společnost Globus v katastru obce. Proti tomu, aby obec uzavřela s investorem plánovací smlouvu, bylo 238 z 324 platných hlasů. Referenda se zúčastnilo 76,24 procenta z 425 voličů, je tak platné a jeho výsledky závazné, vyplývá z informací na webu obce.
"Budeme respektovat rozhodnutí občanů a plánovací smlouva z naší strany nebude podepsaná," řekl ČTK místostarosta obce Petr Šlechta (nez.).
Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec se společností FI Development CZ uzavřela plánovací smlouvu, která by měla upravit závazná pravidla a podmínky spolupráce. Veškerá příprava včetně změny územního plánu měla začít až okamžikem uzavření smlouvy. Záměru, který byl poprvé představen loni v únoru, se část obyvatel obávala. Obec si proto nechala zpracovat dopadovou studii, se kterou se lidé před hlasováním mohli seznámit.
Logistické centrum mělo vzniknout na ploše přes 200.000 metrů čtverečních vedle silnice I/32, zahrnout dvě skladovací haly o rozloze 66.000 metrů čtverečních, parkoviště pro 50 kamionů a 100 aut zaměstnanců. Počítalo se zhruba se 300 zaměstnanci, denně mělo do areálu zajíždět zhruba 100 kamionů. Od obce měl být areál oddělen ochranným valem, areál měl mít samostatné dopravní napojení.
Choťánky, kde se nyní staví velké množství rodinných domů, chtěly peníze od investora využít na rozvoj obce. Desítky milionů korun měla obec získat přímo prodejem pozemků a změnou územního plánu, budoucí trvalý příjem pak měl plynout z daně z nemovitosti.