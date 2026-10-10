Lidé v Dubenci těsnou většinou hlasů podpořili odtěžení uranové haldy

Autor: ČTK
  16:46aktualizováno  16:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lidé v Dubenci na Příbramsku podpořili těsnou většinou hlasů plánované odtěžení tamní uranové haldy. Pro záměr se v referendu pořádaném spolu s komunálními volbami vyslovilo 51 procent hlasujících. Referendum je platné a jeho výsledek závazný, uvedla dnes obec na úřední desce. Projekt má umožnit využití historického odvalu po těžbě uranu jako zdroje stavebního kameniva. Počítá s oddělováním radioaktivních částí, kontrolou prašnosti a revitalizací území. Řada lidí v obci má z plánované těžby obavy.

Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s vybudováním a provozováním třídicí linky u odvalu bývalé šachty číslo 19 za podmínek, na nichž se obec dohodla v memorandu se státním podnikem Diamo. Z celkového počtu 223 oprávněných voličů se jich referenda zúčastnilo 143, tedy 64,13 procenta. Kladně odpovědělo 73 hlasujících, záporně 65. Pět hlasů bylo neplatných. Pro navržený záměr bylo 51,05 procenta hlasujících, což představuje 32,74 procenta všech oprávněných voličů.

"Občané obce Dubenec tak v místním referendu rozhodli ve prospěch vybudování a provozování linky na zpracování kameniva za podmínek uvedených v referendové otázce," uvedla obec na webu.

Příbramské odvaly obsahují materiál, který zůstal po těžbě uranu. Starosta Jakub Sirotek (nez.) ČTK už dříve řekl, že Diamo u šachty číslo 19 těží už nyní, ale na koruně odvalu a pomocí mobilní technologie. Záměr, o němž se hlasovalo, předpokládá vybudování stacionární linky. Někteří lidé mají podle Sirotka obavy, že nová linka v Dubenci zůstane už navždy a bude se tu třídit kamenivo i z jiných odvalů.

Projekt má přeměnit hlušinu z historické těžby uranu na využitelné kamenivo pro silniční stavby a betonové výrobky. Za odtěžený materiál má obec podle memoranda dostávat finanční kompenzaci. Doprava má podle Sirotka zůstat stejná jako dosud, tedy 80 aut denně. Těžba a zpracování odvalu jsou plánovány přibližně do roku 2050. Poté má být technologie odstraněna a území revitalizováno.

Kromě haldy u šachty číslo 19 Diamo už dříve začalo s těžbou odvalu šachty číslo 11 u Bytízu. Kamenivo z příbramských uranových hald využili stavbaři při budování dálnice D4.

Kritici doporučují nechat odvaly v nynějším stavu. Stoupenci poukazují na to, že se díky odtěžení v okolí sníží radonová zátěž. Příbramské odvaly představují podle dřívějšího vyjádření zástupců státního podniku Diamo ekologickou zátěž se středním rizikem, což znamená, že se s nimi musí něco udělat. Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 kilometrů čtverečních, délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry.

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