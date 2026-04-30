Lidé v M.Boleslavi mohou hlasovat o čtyřech nápadech na zlepšení života ve městě

Lidé v Mladé Boleslavi mohou od začátku května hlasovat o nápadech na zlepšení života ve městě, na výběr mají ze čtyř návrhů. Jsou mezi nimi například chytré skříňky na sportovištích, nový mobiliář v lesoparku Štěpánka nebo amfiteátr v Novém parku. Na participativní rozpočet jsou stejně jako loni vyčleněny dva miliony korun, polovinu městu přispěje Nadační fond Škoda Auto. Hlasování potrvá do konce května, uvedlo město na webu.
Lidé letos přihlásili celkem sedm návrhů, uvedl na dotaz ČTK za město Pavel Šubrt. Podmínky splnily čtyři z nich, postoupily tak do finální fáze, uskutečnit by se měly tři. Hlasy mohou dát místní chytrým skříňkám na sportovištích, které díky propojení s aplikací umožní bezplatné zapůjčení sportovního náčiní, například míčů, sítí nebo raket. Dalším návrhem je první etapa obměny mobiliáře na Štěpánce, tedy nové lavičky a koše, případně stojany na kola. Třetí návrh se týká doplnění workoutového hřiště v Novém parku o nové prvky. Čtvrtý návrh počítá na nevyužívaném prostranství ve stejném parku s vybudováním amfiteátru pro sousedská setkání, dětská vystoupení nebo menší koncerty. Podrobnosti ke všem návrhům a pravidla hlasování jsou k dispozici na webu města.
Díky loňskému ročníku participativního rozpočtu například přibyly trampolíny v Novém parku, vzniklo dětské hřiště nebo se upravil pomník v Čejeticích.
Hlasovat mohou lidé pouze v mobilní aplikaci Mladá Boleslav v mobilu, která je zdarma ke stažení pro Android i iOS.