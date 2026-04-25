Lidé v Milíně a Třebízi v referendech odmítli výstavbu větrných elektráren

Lidé v Milíně na Příbramsku a Třebízi na Kladensku v pátečních referendech odmítli výstavbu větrných elektráren na území svých obcí. Zatímco v Milíně dopadlo hlasování jednoznačně, v Třebízi byl výsledek těsný. Oba plebiscity jsou platné a jejich výsledky závazné, vyplývá z informací na webovýchstránkách obcí.
V Milíně měla zájem vybudovat větrnou elektrárnu společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, a to v místní části Stěžov. Podle starosty Vladimíra Vojáčka (Pro Milín) neměla s obcí uzavřenou žádnou smlouvu, pouze představila svůj záměr. Proti výstavbě větrníků se vyslovilo 652 ze 761 hlasujících, tedy 85,68 procenta. Naopak souhlasilo s ní 88 voličů. Zbylých 21 se zdrželo nebo odevzdali neplatné hlasy. Referenda se zúčastnilo 44,71 procenta z celkového počtu 1702 voličů.
Lidé v Milíně hlasovali také o možnosti zahájit jednání o výstavbě větrné elektrárny, pokud by měla vzniknout i v nedaleké obci Višňová. Krajinný ráz by se tak stejně změnil. O navrženém řešení by se pak hlasovalo opět v referendu. Ani za takové situace však lidé výstavbu větrníků nepodpořili. Proti bylo 455 ze 644 hlasujících. Opačný názor mělo 174 voličů, kteří odevzdali platné hlasy.
"Očekával jsem vyšší účast, přikládám to stabilnějšímu dobrému počasí. Výsledek byl očekávatelný a zastupitelstvo ho zapracuje do změny územního plánu," řekl ČTK Vojáček. Nově by tak územní plán obce neměl umožňovat výstavbu větrníků.
Umístění větrných elektráren na území obce odmítli v pátek také lidé v Třebízi, i když výsledek referenda byl velmi těsný. Proti bylo 70 ze 139 hlasujících, opačný názor mělo 67 voličů. Dva lidé odevzdali neplatné hlasy. Referenda se zúčastnilo 74,73 procenta z celkového počtu 186 voličů.
Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny.
Výstavbu větrníků v regionu letos v referendech odmítli také lidé v Pečicích a Starosedlském Hrádku na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.
Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.