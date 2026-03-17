Lidé v Nymburce si budou moci prohlédnout opravený zimní stadion

Lidé v Nymburce si v sobotu budou moci při dni otevřených dveří prohlédnout zmodernizovaný zimní stadion, čeká je i veřejné bruslení. Rozsáhlá rekonstrukce stadionu, při které vznikla i nová hala, začala v roce 2024. Zahájení provozu, původně plánované na loňský podzim, zdržovala v posledních týdnech nedokončená kolaudace. Kolaudační rozhodnutí pro užívání stavby by mělo být vydané ve středu. Běžný provoz chce společnost H+H Technika, která stadion opravovala a bude provozovat, spustit co nejdříve, řekl dnes ČTK její technický ředitel Ivo Gromeš.
"V pondělí byla finální prohlídka a dnes ráno jsme dostali souhlasné stanovisko od hasičů, vše jsme předali stavebnímu úřadu a nejpozději zítra (ve středu) by mělo být vydané kolaudační rozhodnutí o užívání stavby," řekl Gromeš.
Součástí sobotní akce pro veřejnost bude dopoledne prohlídka stadionu včetně technologií, odpoledne si lidé budou moci zabruslit. "Otevření pak chceme co nejdřív, aby mohl hokejový klub odehrát zápasy v domácím prostředí," řekl Gromeš. Stadion má být v provozu celoročně, slavnostní otevření by mělo být v druhé polovině dubna. "Tou dobou už ale chceme, aby byl v provozu a hokejisté už trénovali," doplnil Gromeš. Zimní stadion je zázemím pro hokejový klub HC Nymburský lev. Kvůli prodlužování termínu dokončení prací ukončili hokejisté A týmu klubovou sezonu předčasně už v lednu.
Zpoždění nabrala rozsáhlá stavební akce podle firmy už dříve, například kvůli koordinaci připojení inženýrských sítí se sousedním Relaxačním centrem Labe nebo vyšší vytížeností dotčených orgánů na přelomu roku. Další zdržení souviselo s doplněním požárně bezpečnostní dokumentace podle požadavků hasičů.
Investorem rozsáhlé rekonstrukce, jejíž součástí byla například nová ledová plocha a moderní zázemí pro návštěvníky, je město. Se společností H+H Technika má uzavřenou koncesní smlouvu na projektování, stavební práce i dvacetiletý provoz.