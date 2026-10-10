Lidé v Ostré podpořili ochranu zemědělských ploch před rozsáhlou zástavbou

Obyvatelé Ostré na Nymbursku v místním referendu souhlasili s tím, aby obec prosazovala zachování nezastavěných zemědělských ploch a nepodnikala kroky, které by na nich umožnily rozsáhlou výstavbu. Pro tuto možnost hlasovalo 238 lidí, proti bylo 41. Hlasování se zúčastnilo 289 ze 490 oprávněných voličů, účast dosáhla 59 procent. Referendum bylo platné a jeho výsledek je pro obec závazný, vyplývá z informací na webu obce.
Obyvatelé odpovídali na otázku, zda má obec prosazovat zachování nezastavěných zemědělských ploch a nedělat změny územního plánu, neuzavírat plánovací smlouvy ani nečinit jiné kroky, které by na nich umožnily výstavbu rozsáhlých skleníkových, výrobních, skladových nebo obdobných areálů. Obec má zhruba 660 obyvatel.
Referendum podle dřívějšího vyjádření starostky Jany Kaucké (Za podporu rozvoje obce Ostrá) podnítil také požadavek na další rozsáhlou výstavbu hal na zemědělských plochách. Souvisí s dlouhodobým sporem o rozšiřování skleníkového areálu společnosti Montano Valtr, která pěstuje květiny a zeleninovou sadbu. Podle obce se stavebník snaží dodatečně povolit již vybudované stavby a připravuje další rozšíření areálu na pozemcích, které územní plán podle obce označuje jako nezastavěné zemědělské území.
K platnosti místního referenda je podle zákona nutná účast alespoň 35 procent oprávněných voličů. Aby byl výsledek závazný, musí pro jednu z odpovědí hlasovat nadpoloviční většina účastníků referenda a současně alespoň čtvrtina všech oprávněných voličů.