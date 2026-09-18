Lidé v Ostré v referendu rozhodnou o postoji obce k zástavbě zemědělských ploch

Lidé v Ostré na Nymbursku budou v referendu rozhodovat o budoucím přístupu obce k ochraně zemědělských ploch a jejich případnému rozsáhlému zastavění. Budou odpovídat na otázku, zda má obec prosazovat zachování nezastavěných zemědělských ploch a nepodnikat kroky, které by na nich umožnily výstavbu rozsáhlých skleníkových, výrobních, skladových nebo obdobných areálů. Obec má zhruba 660 obyvatel. K referendu, které se uskuteční společně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října, se ve čtvrtek v obci konala první beseda.
Besedy k referendu se podle starostky Jany Kaucké (Za podporu rozvoje obce Ostrá) zúčastnilo devět obyvatel a tři zástupci firmy, která v obci pěstuje květiny. Lidé se podle ní zajímali především o to, co by platný a závazný výsledek referenda znamenal v praxi, například zda by mohl omezit výstavbu rodinných domů. Dotazy se týkaly také konkrétních stavebních záměrů. Podle Kaucké má ale referendum širší záběr a týká se budoucího využití zemědělských ploch a ochrany nezastavěného území.
Obec v odůvodnění vyhlášení místního referenda na webu uvedla, že jeho účelem je zjistit vůli obyvatel ohledně dalšího postoje samosprávy k ochraně zemědělských ploch, případným změnám územního plánu či plánovacím smlouvám.
Referendum podle Kaucké podnítil také požadavek na další rozsáhlou výstavbu hal na zemědělských plochách. Souvisí s dlouhodobým sporem o již vybudované haly na pozemcích, které územní plán označuje jako nezastavěné zemědělské území. V minulosti stavebník usiloval o povolení rozšíření areálu pro pěstování hrnkových a záhonových květin na nezastavěné zemědělské plochy. Obec proti záměru dlouhodobě vystupuje. Podle obce se nyní stavebník snaží dodatečně povolit již vybudované stavby a připravuje další rozšíření areálu, které současný územní plán neumožňuje.
Skleníkový areál společnosti Montano Valtr, která se zabývá pěstováním květin a zeleninové sadby, se podle obce začal rozrůstat v roce 2006, kdy vznikly první haly o rozloze přes 33.000 metrů čtverečních. Další část firma dokončila v roce 2017 a areál tehdy podle obce zabíral přes 72.000 metrů čtverečních. Pro tyto haly územní plán vymezil plochu pro zemědělskou výrobu.
V roce 2021 povolil stavební úřad další rozšíření, proti kterému obec vystupovala mimo jiné kvůli zásahu na zemědělské plochy a podle obce také kvůli nesouladu s územním plánem. Krajský úřad následně dvakrát zamítl odvolání obce a povolení potvrdil. Jeho rozhodnutí ale v obou případech zrušil Krajský soud v Praze. Spor se poté dostal i k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten loni zamítl kasační stížnost společnosti proti části rozsudku týkající se územního plánu.