Lidé v Pečicích na Příbramsku se v referendu vysloví ke stavbě větrné elektrárny

Lidé v Pečicích na Příbramsku se dnes v referendu vysloví k plánované výstavbě a provozování větrné elektrárny na území obce. Větrníky tam chce vybudovat společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, zastupitelstvo obce s ní má schválenou smlouvu o spolupráci. Hlasování potrvá od 8:00 do 22:00.
V obci se uskutečnila anketa, v níž většina dotázaných záměr podpořila. Přesto se ještě k výstavbě bude konat referendum. Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny.
Pečice by podle starostky Evy Hřebejkové (nez.) měly mít jistotu podílu na příjmech z výroby a možnost rozhodovat o tom, kam tyto prostředky investovat. "Partnerství s investorem nám navíc dává šanci využívat příspěvků Nadace ČEZ, a zlepšovat tím pádem prostředí v naší obci," řekla Hřebejková už dříve ČTK.
Na Příbramsku nejde o jediný zvažovaný projekt větrných elektráren. Další by mohly vzniknout ve Višňové nebo ve Stěžově. Výstavbu větrníků v regionu letos v lednu odmítli v referendu lidé ve Starosedlském Hrádku. Proti se vyslovilo 71 z 83 hlasujících, referenda se zúčastnilo 68,6 procenta voličů. Ve středních Čechách se podobná referenda loni v říjnu konala také v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.
Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.