Lidé v Pečicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrné elektrárny

Lidé v Pečicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu a provozování větrné elektrárny na území obce. Proti záměru se vyslovilo 153 z 211 hlasujících, tedy 72,51 procenta. Naopak souhlasilo s ním 50 voličů. Osm hlasů bylo neplatných. Referenda se zúčastnilo 65,12 procenta z celkového počtu 324 voličů. Je tak platné a jeho výsledky závazné, vyplývá z informací na webu obce.
Větrníky v Pečicích chtěla vybudovat společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, obec s ní měla uzavřenou smlouvu o spolupráci. Starostka Eva Hřebejková (nez.) dnes ČTK řekla, že vedení obce respektuje rozhodnutí voličů a bude s investorem řešit, jak smlouvu ukončit. "Referendum dopadlo tak, jak dopadlo. Výsledek je pro nás závazný a v tomhle duchu na to budeme reagovat," uvedla Hřebejková.
V obci byla už dříve anketa, v níž většina dotázaných záměr podpořila. V obecním referendu ale převážil opačný názor. Starostka podotkla, že každý má právo na svůj názor i na jeho změnu a zastupitelstvo to respektuje. "Asi je to důsledkem toho, že lidé možná víc vnímají, co se řeší na sociálních sítích," dodala.
Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny.
Na Příbramsku nejde o jediný zvažovaný projekt větrných elektráren. Další by mohly vzniknout ve Višňové nebo ve Stěžově. Výstavbu větrníků v regionu letos v lednu odmítli v referendu lidé ve Starosedlském Hrádku. Proti se vyslovilo 71 z 83 hlasujících, referenda se zúčastnilo 68,6 procenta voličů. Ve středních Čechách se podobná referenda loni v říjnu konala také v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.
Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.