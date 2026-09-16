Lidé v Rostoklatech v referendu rozhodnou o lokalitách pro 30 rodinných domů

Lidé v Rostoklatech na Kolínsku budou v místním referendu rozhodovat o zařazení dvou lokalit pro výstavbu celkem 30 rodinných domů mezi zastavitelné plochy v novém územním plánu. Budou odpovídat na dvě otázky, každá se týká jiné lokality. Výstavba 30 domů by podle odhadu starosty mohla do obce s asi 650 obyvateli přivést kolem stovky nových obyvatel. Výsledek referenda promítnou zastupitelé do připravovaného nového územního plánu, řekl ČTK starosta Rostoklat Jiří Mokošín (SNK). Místní referendum se uskuteční společně s komunálními volbami 9. a 10. října.
"Netroufli jsme si takto zásadní otázku rozhodnout sami," řekl Mokošín. Lidé mají podle něj v souvislosti s novou zástavbou obavy například z nedostatku vody nebo kapacit veřejné dopravy. "Jako starosta v tom vidím příležitosti a zároveň i případný zdroj problémů," dodal Mrkošín.
Referendum bude mít dvě otázky, protože se týká dvou různých míst. V jedné se počítá se 16 rodinnými domy a stojí za ní jeden investor, u druhé se 14 domy jde podle starosty o dva investory.
Obec má nový územní plán podle Mokošína už delší dobu prakticky připravený a referendum rozhodne o poslední otevřené otázce. Pokud obyvatelé se zařazením lokalit jako zastavitelných ploch souhlasit budou, v územním plánu zůstanou. V opačném případě je obec před jeho vydáním vyjme. Zastupitelstvo chce nový územní plán přijmout na nejbližším zasedání po referendu.
Obec s investory současně dokončuje podrobnosti plánovací smlouvy, která zatím není podepsaná. Podle Mokošína nabízejí developeři příspěvek na dobudování obecní infrastruktury kolem půl milionu korun za parcelu, celkem tedy necelých 15 milionů korun.
Jedna z lokalit leží podle obecního Rostoklatského zvěstovatele za areálem Auto Malčev při cestě z obce na nádraží, druhá je naproti přes silnici a navazuje na novou zástavbu v ulici V Loučkách. O možném referendu obec informovala obyvatele už loni na podzim v souvislosti s přípravou nového územního plánu.