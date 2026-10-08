Lidé v Soběhrdech na Benešovsku se v referendu vysloví k rozšíření farmaparku

Autor: ČTK
  10:33aktualizováno  10:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lidé v Soběhrdech na Benešovsku se v nadcházejícím referendu vysloví k plánovanému rozšíření místního farmaparku o apartmánové domy. Vedení obce zhruba s 500 obyvateli má obavy, že se stavbou naruší klidný venkovský ráz. Může mít také negativní vliv na zdroje pitné vody, protože nad obecními studnami je plánována čistírna odpadních vod, uvedla obec na webu. Ředitel skupiny Farmapark Group Jiří Proučil negativní dopady projektu odmítl.

"Stavíme v souladu s platným územním plánem. Pozemky jsme koupili před více než 15 lety a byly vždycky stavební," řekl Proučil ČTK. Celkové náklady jsou podle něj zhruba půl miliardy korun. První etapa, která zahrnuje parkoviště, má stavební povolení a od loňského podzimu se už staví. Námitky obce se týkají druhé etapy. Lidé budou odpovídat na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec ve všech řízeních uplatňovala námitky, vyjádření a případně opravné prostředky proti povolení záměru výstavby čtyř apartmánových domů s 261 lůžky nebo záměru podobného rozsahu, kde kapacita ubytování v plochách občanské vybavenosti překročí 20 procent počtu trvale žijících obyvatel obce.

Apartmánové domy by podle Proučila sloužily ke krátkodobému ubytování návštěvníků. Šlo by o energeticky soběstačné budovy se zelenými střechami. Farmapark ročně navštíví 80.000 až 100.000 lidí z celé republiky, okolní ubytovací kapacity podle Proučila nestačí. Dopravní zátěž se podle něj nezvýší, protože tito lidé do Soběhrd přijíždějí i nyní. Zároveň odmítl obavy o zdroje pitné vody, plánovaná čistička podle něj nebude vodu vypouštět, ale recyklovat.

Ve farmaparku je více než 200 zvířat. Návštěvníci si mohou spoustu z nich pohladit, nakrmit je nebo se s nimi vyfotit. Lidé podle Proučila často tráví v parku celý den. Ve třetí etapě, která se projektuje, má vzniknout obchod, wellness a centrum s dětským bazénem.

Lidé v Soběhrdech se v pátek a v sobotu v referendu také vyjádří ke stavbě větrných elektráren v takzvané akcelerační oblasti Petroupim, která vznikla na území obcí Petroupim, Teplýšovice a Soběhrdy. Do katastru Soběhrd zasahuje zhruba pěti procenty své rozlohy - vlevo od silnice z Bedrče na Petroupim. Plebiscit se netýká samotných staveb jednotlivých elektráren, k nim budou samostatná řízení, ale k akcelerační oblasti jako takové. Petroupim a Teplýšovice vyhlásily referenda také. Akcelerační zóny jsou území, kde je povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren jednodušší a rychlejší. V tuzemsku je aktuálně 49 lokalit určených pro větrné elektrárny.

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