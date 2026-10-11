Lidé v Soběhrdech nepodpořili rozšíření farmaparku o apartmánové domy

Lidé v Soběhrdech na Benešovsku v referendu nepodpořili plánované rozšíření místního farmaparku o apartmánové domy. Do hlasování se zapojilo 74 procent voličů. Plebiscit je platný a jeho výsledek závazný, uvedla obec na webu.
Vedení obce zhruba s 500 obyvateli má obavy, že stavba naruší klidný venkovský ráz. Může mít podle něj také negativní vliv na zdroje pitné vody, protože nad obecními studnami se plánována čistírna odpadních vod. Ředitel skupiny Farmapark Group Jiří Proučil negativní dopady projektu odmítl.
Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec ve všech řízeních uplatňovala námitky, vyjádření a případně opravné prostředky proti povolení záměru výstavby čtyř apartmánových domů s 261 lůžky nebo záměru podobného rozsahu, kde kapacita ubytování v plochách občanské vybavenosti překročí 20 procent počtu trvale žijících obyvatel obce. Kladně odpovědělo 205 z celkového počtu 265 hlasujících.
Apartmánové domy by podle Proučila sloužily ke krátkodobému ubytování návštěvníků. Šlo by o energeticky soběstačné budovy se zelenými střechami. Farmapark ročně navštíví 80.000 až 100.000 lidí z celé republiky, okolní ubytovací kapacity podle Proučila nestačí. Dopravní zátěž se podle něj nezvýší, protože tito lidé do Soběhrd přijíždějí i nyní. Zároveň odmítl obavy o zdroje pitné vody, plánovaná čistička podle něj nebude vodu vypouštět, ale recyklovat.
Celkové náklady jsou podle něj zhruba půl miliardy korun. První etapa, která zahrnuje parkoviště, má stavební povolení a od loňského podzimu se už staví. Námitky obce se týkají druhé etapy. Ve třetí etapě, která se projektuje, má vzniknout obchod, wellness a centrum s dětským bazénem.
Lidé v Soběhrdech v referendu také souhlasili s tím, aby obec činila veškeré kroky, aby na jejím území a přilehlých katastrech nebyly vymezeny takzvané akcelerační oblasti pro větrné elektrárny ani umístěny, povoleny nebo postaveny větrníky. Akcelerační zóny jsou území, kde je povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren jednodušší a rychlejší.