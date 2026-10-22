Lídr ANO v Poděbradech rezignoval na mandát zastupitele kvůli výsledku voleb

Autor: ČTK
  17:14aktualizováno  17:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lídr hnutí ANO v Poděbradech na Nymbursku Miroslav Káninský dnes rezignoval na mandát městského zastupitele. Důvodem je podle něj výsledek komunálních voleb, po nichž se nenaplnily jeho představy o vytvoření většiny s dalšími uskupeními. ANO v Poděbradech získalo tři mandáty, Káninský očekával lepší výsledek. Členem ANO i předsedou místní organizace zůstává, řekl dnes ČTK. V zastupitelstvu ho nahradí další kandidát hnutí Martin Hák.

"Čekal jsem, že dostaneme třeba pět a ty zbylé tři skupiny dostanou třeba šest a tak budeme mít 11, abychom měli většinu. Ale dostali jsme tři," řekl ČTK Káninský. Ve věku 65 let už nechce strávit další čtyři roky v opozici, uvedl.

Komunální volby v Poděbradech vyhrálo uskupení Prostě Poděbrady!, které získalo čtyři mandáty. Stejný počet zastupitelů má druhé PDY 21, třetí Nezávislí kandidáti Poděbrady získali tři mandáty. Tato tři uskupení uzavřela 14. října koaliční smlouvu. Společně mají 11 mandátů v 21členném zastupitelstvu. Kandidátkou na starostku je Tereza Černá (Prostě Poděbrady!).

Káninský uvedl, že nevidí prostor ani pro spolupráci s vítězným uskupením, s jehož programem se neztotožňuje. Vzhledem ke svému věku se proto rozhodl přenechat mandát mladšímu kolegovi, aby získal zkušenosti s prací v zastupitelstvu. Káninský chce dál pomáhat s činností místní organizace a jejím zastupitelům radit.

Káninský odmítl, že by rezignoval kvůli dění uvnitř ANO. Věří, že funkci předsedy místní organizace obhájí i při příští volbě. Připustil však, že ho překvapil slabší volební výsledek, než očekával. "Ten odklon od té značky mě překvapil," řekl. Podle něj mohly mít na rozhodování voličů vliv i celostátní politické otázky, například debata o státním rozpočtu a zadlužení. Zdůraznil, že poděbradská organizace ANO je nová a do kampaně vložila značné úsilí.

Rezignaci Káninský oznámil také v prohlášení na sociálních sítích. Uvedl v něm, že veřejná funkce vyžaduje osobní odpovědnost a schopnost sebereflexe. Svým odchodem chce podle prohlášení dát prostor mladším kolegům, kteří budou za ANO pracovat v opozici.

Hnutí ANO se po komunálních a senátních volbách potýká s neúspěchy v některých regionech a personálními změnami. V České Lípě například hnutí opustili tři zvolení zastupitelé, z nichž dva byli jeho členy. Předseda ANO Andrej Babiš po volbách označil výsledky za katastrofální a hovořil o potřebě restartu regionálních organizací.

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