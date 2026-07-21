Lídrem ODS v Berouně, již opustila většina členů, je 20letý student Suchopár

Autor: ČTK
  10:05aktualizováno  10:05
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Občanské demokraty v Berouně, které opustila většina členů, povede do komunálních voleb dvacetiletý student Matěj Suchopár. Kandidátku se podařilo sestavit, jsou na ní podnikatelé, členové ODS i nezávislé osobnosti, řekl dnes Suchopár ČTK. Svůj věk nebere jako handicap, naopak věří, že mladí lidé mají v politice co nabídnout. S nápadem, aby byl v čele kandidátky, přišel podle Suchopára šéf oblastního sdružení ODS Petr Vychodil a podpořil ho mimo jiné místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer.

Občanští demokraté v Berouně se ocitli ve složité situaci, místní sdružení opustilo 14 z 20 členů. Berounský radní David Minařík a další členové místní ODS zamířili k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Členství ve straně ukončila také starostka Soňa Chalupová. "Zůstalo nás šest a nedávno jsme naverbovali jednoho člověka, takže je nás teď sedm," popsal Suchopár situaci v místním sdružení.

Při sestavování kandidátky oslovil i své známé, většinu kandidátů sehnal sám. "Držíme to jako pravicovou stranu," uvedl Suchopár, který je studentem mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni. V případě volebního úspěchu by kvůli angažmá na radnici studium nechtěl přerušovat. Věří, že by se ho s prací pro město podařilo skloubit.

Na druhém místě kandidátky je podle něj učitel autoškoly František Líma, na třetím bývalý člen ČSSD Tomáš Švarc a první pětici uzavírají studentka pedagogické fakulty Kristýna Říhová a člen berounské ODS Martin Tuček. "Máme jednoho člověka nad 50, jinak se držíme pod věkem 40," řekl ke složení kandidátky Suchopár.

Jihočeský hejtman Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Členství v ODS ve středních Čechách ukončila podobně jako Chalupová a berounští členové ODS i zastupitelka kraje a radní Kutné Hory Kateřina Daczická, která také přešla ke Kubovu hnutí.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak dobře se v Evropě vyznáte vy? Znáte hlavní města a zajímavosti o oblíbených dovolenkových...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Senior pobodal na zastávce u budovy policie muže, ten v nemocnici zemřel

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, který se stal v Ústí nad Labem. Podle dosud dostupných informací se tam strhla hádka dvou mužů, která vyústila v pobodání jednoho z nich. Ten později...

22. července 2026  8:42,  aktualizováno  10:50

Braník čeká velká proměna. Důležitá vozovna u nádraží spojí MHD, bydlení i parkování

Nádraží Braník je tramvajový a autobusový přestupní terminál. Vznikl v roce...

Praha udělala první krok k výstavbě nové tramvajové vozovny v Braníku. Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Radní nyní investiční akci zařadili do seznamu...

21. července 2026  14:46,  aktualizováno  22. 7. 10:41

Město po taneční party zpřísnilo vyhlášku. Přijedeme na pochod, oznámili technaři

Na kopci za Krušovicemi na Rakovnicku se několik set lidí účastní technoparty....

Dvoudenní technoparty v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku, kterou v květnu ukončila policie, má dohru. Zastupitelé, kteří následně zpřísnili obecně závaznou vyhláškou pořádání podobných akcí,...

22. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Praktiků je dost, chybí zubaři a pediatři. Svitavy nabízí dva miliony i levný nájem

ilustrační snímek

Chybějící lékaře řeší Svitavy vlastními silami. Radnice letos podpoří nové lékaře štědrým finančním bonusem a zvýhodněným nájmem. Město tak reaguje na lékaře odcházející do důchodu, kteří ukončují...

22. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Hrady CZ ovládne Švihov. Zahrají Rybičky 48, Mirai, Lenny i Landa

Fanoušci se mohou těšit na crazy-rockovou skupinu Harlej. Ta v rámci festivalu...

Putovní festival Hrady CZ se po Točníku a Kunětické hoře přesouvá v pátek a sobotu na Švihov nedaleko Klatov. Unikátní hudebně-kulturní akce jako jediná svého druhu nabízí ideální prázdninový mix –...

22. července 2026  10:22

Po více než 20 letech se veřejnosti otevře areál Hrudkov na Českokrumlovsku

ilustrační snímek

Po více než 20 letech se veřejnosti otevře areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Komplex bývalé plicní léčebny, kde nyní vznikají lázně a bytová...

22. července 2026  8:44,  aktualizováno  8:44

Institut strategického investování při VŠE spouští kariérní program v realitách

22. července 2026  10:11

Za 14 let už 1 600 fotek a 650 tisíc korun. Jak dostat svůj snímek do Metra?

ilustrační snímek

Posíláte do Metra čtenářské fotografie a přemýšlíte, proč některé snímky uspějí a jiné ne? Redakce přináší přehled tipů, které mohou zvýšit šanci na zveřejnění i finanční odměnu. Důležitá je...

22. července 2026  10:10

HunterLab představuje zařízení Vista® L2 s rozšířeným měřicím rozsahem 710 nm

22. července 2026  9:43

Benátskou odstartují hudebníci ze Slovenska, lákadlem jsou švédští Roxette

Koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025

Peter Nagy, Richard Müller nebo kapela No Name. Slovenským večerem odstartuje ve čtvrtek v Liberci festival Benátská! s Impulsem. Na 32. ročník největší hudební události kraje zamíří v dalších dnech...

22. července 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zběsilá honička v Ostravě. Řidič ztrácel ukradené semafory, pak se ukryl do křoví

Ostravští policisté pronásledovali auto, ze kterého padyly ukradené semafory.

Ostravští policisté po zběsilém pronásledování dopadli devětatřicetiletého muže, který za volantem osobního auta ujížděl napříč městem. Prozradil se rychlou jízdou bez blinkrů. Když se snažil...

22. července 2026  9:32

Hisense představila růstovou strategii na bázi AI, která přinese novou éru inteligentního bydlení

22. července 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×