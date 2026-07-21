Lídrem ODS v Berouně, již opustila většina členů, je 20letý student Suchopár

Občanské demokraty v Berouně, které opustila většina členů, povede do komunálních voleb dvacetiletý student Matěj Suchopár. Kandidátku se podařilo sestavit, jsou na ní podnikatelé, členové ODS i nezávislé osobnosti, řekl dnes Suchopár ČTK. Svůj věk nebere jako handicap, naopak věří, že mladí lidé mají v politice co nabídnout. S nápadem, aby byl v čele kandidátky, přišel podle Suchopára šéf oblastního sdružení ODS Petr Vychodil a podpořil ho mimo jiné místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer.
Občanští demokraté v Berouně se ocitli ve složité situaci, místní sdružení opustilo 14 z 20 členů. Berounský radní David Minařík a další členové místní ODS zamířili k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Členství ve straně ukončila také starostka Soňa Chalupová. "Zůstalo nás šest a nedávno jsme naverbovali jednoho člověka, takže je nás teď sedm," popsal Suchopár situaci v místním sdružení.
Při sestavování kandidátky oslovil i své známé, většinu kandidátů sehnal sám. "Držíme to jako pravicovou stranu," uvedl Suchopár, který je studentem mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni. V případě volebního úspěchu by kvůli angažmá na radnici studium nechtěl přerušovat. Věří, že by se ho s prací pro město podařilo skloubit.
Na druhém místě kandidátky je podle něj učitel autoškoly František Líma, na třetím bývalý člen ČSSD Tomáš Švarc a první pětici uzavírají studentka pedagogické fakulty Kristýna Říhová a člen berounské ODS Martin Tuček. "Máme jednoho člověka nad 50, jinak se držíme pod věkem 40," řekl ke složení kandidátky Suchopár.
Jihočeský hejtman Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Členství v ODS ve středních Čechách ukončila podobně jako Chalupová a berounští členové ODS i zastupitelka kraje a radní Kutné Hory Kateřina Daczická, která také přešla ke Kubovu hnutí.