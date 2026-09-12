Lídři: v Kladně jsou prioritami parkování a oprava Sítenského mostu

Lídři stran a hnutí, která kandidují v Kladně v podzimních komunálních volbách, se shodují, že mezi prioritami jsou parkování i oprava Sítenského mostu. Zásadní je podle nich také spolupráce s developery, a to i na budování infrastruktury. Nevylučují také využívání úvěrů pro investice. Lidé budou na podzim vybírat z devíti kandidátních listin.
Kladno vede koalice Volby pro Kladno a ANO. Před čtyřmi lety vyhrála volby Volba pro Kladno a získala 14 mandátů, druhá byla ODS se šesti získanými mandáty. Po pěti mandátech získaly ANO a Opravíme Kladno (Piráti a STAN), tři mandáty SPD. Pro letošní podzimní komunální volby úřad zaregistroval devět kandidátek: ANO, Kladeňáci, ODS, SPD, Volba Pro Kladno, Motoristé sobě, Za Kladno, které si můžeme dovolit! (sdružení KSČM, SOCDEM a nezávislých kandidátů), Unie pro sport a zdraví a Svobodní.
Pro letošní rok počítal schválený rozpočet Kladna s výdaji zhruba 3,7 miliardy korun a příjmy zhruba 2,9 miliardy korun, investice se mají přiblížit miliardě. Schodek město pokryje ze zůstatku z předchozích let a z úvěrů. Ke konci loňského roku bylo zadlužení Kladna 1,24 miliardy korun. Relativní zadluženost města v posledních letech stoupla podle analýz společnosti CRIF - Czech Credit Bureau (CRIF) jen mírně a nepřekročila doporučení ministerstva financí.
Oprava Sítenského mostu, který spojuje centrum Kladna se sídlištěm Sítná a s částí Kročehlavy, má být podle letošního rozpočtu největší letos zahájenou investicí, začít má na podzim. Stát bude téměř 200 milionů korun, část investice ale město zaplatí i v příštích letech.
ČTK oslovila všechny strany a hnutí, které mají zastoupení v současném zastupitelstvu.
1. Co považujete za hlavní úkol pro Kladno v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Využijete na investice případně i úvěry a jaké další zdroje peněz chcete využít?
(řazeno abecedně podle názvu kandidujícího subjektu)
ANO 2011, lídr František Bureš
Před Kladnem stojí řada úkolů, od velkých investic, jako je Sítenský most, přes rozšiřování parkovacích míst a důsledné opravy chodníků až po rozšíření domova pro seniory či vybudování městského útulku. Jako největší město Středočeského kraje ale řadou investic sloužíme celé spádové oblasti. Proto chci maximálně využívat dotace a jednat s vládou o jejich podpoře. Úvěr u smysluplných dlouhodobých investic nevylučuji.
Kladeňáci, lídryně Anna Gamanová (STAN)
Naše priority jsou návrat Kladna do Pražské integrované dopravy, konec heren a zlepšení parkování. Investiční prioritou je včasná rekonstrukce Sítenského mostu. Budeme se zabývat také plánovanou teplárnou. Koncept plynové kotelny zaslouží přezkoumání a i tady je klíčový čas. Město se musí začít věnovat také stárnutí obyvatel a hospodaření s vodou. Úvěry využívat budeme, ale pro investiční akce. Dále chceme využívat jakékoli dotace a určitě i spolupráci se soukromým sektorem, neziskovkami atd.
ODS, lídr Leoš Stránský
Hlavním úkolem je připravit Kladno na jeho růst a zlepšit každodenní život lidí žijících na Kladně: to se týká především parkování, dopravy, bezpečnosti, služeb, sportu a školství. Investice chceme platit z rozpočtu města, dotací i spolupráce se státem a developery. Úvěr ano, ale jen na dlouhodobě užitečné projekty, ne na běžný provoz. Město si může půjčit, nesmí ale žít na dluh!
SPD, lídryně Monika Horová
Neodpověděla na zaslané dotazy.
Volba pro Kladno, lídr Milan Volf
Náš přístup k rozvoji města nestojí na programu pro jedno volební období, ale na dlouhodobé komplexní strategii, na které neustále pracujeme a soustředíme se na to, jakým směrem má Kladno jít mnoho let dopředu. Nemáme zájem o krátkozraké projekty, nedáváme nesplnitelné sliby. Úvěry budeme nadále využívat výhradně na strategické investice, jednou z těch zásadních je nezbytná rekonstrukce Sítenského mostu.
2. Kladno v důsledku výstavby bytových domů čeká v příštích letech navýšení počtu obyvatel o tisíce. Jaká opatření a investice by mělo město zajistit, aby zajistilo plynulost dopravy, dostatek parkovacích míst a také v oblasti školství, služeb a další občanské vybavenosti?
ANO 2011, lídr František Bureš
Rozvoj Kladna musí jít ruku v ruce s rozvojem infrastruktury. Musíme rozšiřovat kapacity škol a školek, parkování i dopravní infrastrukturu. V tomto volebním období jsme zavedli a následně výrazně zvýšili příspěvek developerů za novou výstavbu. Je správné, aby se ti, kteří na rozvoji města staví své projekty, podíleli také na nákladech na potřebnou infrastrukturu a občanskou vybavenost.
Kladeňáci, lídryně Anna Gamanová (STAN)
Městský rozvoj nasměrujeme do míst s hotovou infrastrukturou, k vlakovým nádražím atd. Developerům určíme jasná pravidla pro spolufinancování veřejné vybavenosti, na které budeme trvat. Parking musí developeři realizovat již dnes. Podporujeme stavbu obchvatu I/61 a trasy přes Poldi. Považujeme za nutné rozšiřovat městský bytový fond a nalákat tak lékaře a další potřebné profese. U všech projektů zajistíme komunikaci s obyvateli, abychom minimalizovali negativní dopady výstavby na sousedství.
ODS, lídr Leoš Stránský
Nová výstavba musí jít ruku v ruce s dopravou, parkováním, školami, školkami a zdravotními službami. Město má po developerech požadovat podíl na potřebné infrastruktuře a plánovat celé čtvrti, ne jen jednotlivé domy. Potřebujeme lepší MHD, bezpečné pěší trasy a parkování řešené předem.
SPD, lídryně Monika Horová
Neodpověděla na zaslané dotazy.
Volba pro Kladno, lídr Milan Volf
Kladno je skvělá adresa, což mě na jednu stranu těší, ale má určité kapacitní možnosti a není nafukovací. Podmínky pro novou výstavbu řešíme v územním plánu a plánovacích či kontribučních smlouvách s developery. Tyto podmínky zpřísňujeme, a to včetně požadavků na občanskou vybavenost, parkovací kapacity a finančního příspěvku do městského rozpočtu. Vypořádat se kromě výše uvedeného musíme také především s navyšováním kapacity čističky odpadních vod a kanalizace.
3. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
ANO 2011, lídr František Bureš
Nejsem příznivcem vytváření koalic před volbami ani před kreslením červených čar před volbami. O tom, jaké bude mít Kladno po volbách vedení, musí v první řadě rozhodnout voliči. Budeme respektovat jejich rozhodnutí a teprve na základě volebního výsledku má smysl jednat o možné spolupráci. Pro nás bude zásadní především shoda na programu a na tom, kam se má Kladno v příštích letech posouvat.
Kladeňáci, lídryně Anna Gamanová (STAN)
Vše záleží na volebním výsledku. S výjimkou nepředpokládaných událostí víme, s kým spolupracovat nechceme. Jde o strany propagující xenofobii, rasismus nebo relativizující situaci ve světě, tedy SPD, Motoristé a koalice, jejíž součástí jsou komunisté. Těžko budeme hledat z podobných důvodů shodu s Volbou pro Kladno. S ostatními stranami budeme hledat jak programovou, tak personální shodu.
ODS, lídr Leoš Stránský
Jsme připraveni jednat se stranami, které podpoří rozumný rozvoj Kladna a budou dodržovat dohodnutá pravidla. Konkrétní rozhodnutí bude záviset na výsledku voleb a programu možné koalice. Spolupráci si neumím představit s lidmi, kteří chápou radnici jako nástroj pro vlastní zájmy. V práci koordinuji kaskadéry; na radnici bych byl rád, kdyby riskantních scén naopak ubývalo.
SPD, lídryně Monika Horová
Neodpověděla na zaslané dotazy.
Volba pro Kladno, lídr Milan Volf
Tuto otázku dostávám neustále a považuji ji za bezpředmětnou. Předjímat povolební spolupráci nebudu – sice vím, kdo kandiduje, ale nevím, kdo se do zastupitelstva vůbec dostane. V každém případě v komunální politice hraje více než stranická příslušnost roli lidské hledisko – žijeme v jednom městě, navzájem se známe a musíme umět spolupracovat.