Lídryně vítězného Berouna sobě Skálová: Volby ukázaly, že si lidé přejí změnu

Komunální volby v Berouně ukázaly, že si lidé přejí změnu, řekla ČTK volební jednička vítězného uskupení Beroun sobě a kandidátka na starostku Barbora Skálová. Beroun sobě měl po sečtení 94,74 procenta okrsků 29,77 procenta hlasů. Následovalo ho sdružení Společně pro Beroun s 22,09 procenta. Obě uskupení byla dosud v opozici. Naopak uskupení Naše Česko, v jehož čele stála dosavadní starostka a bývalá občanská demokratka Soňa Chalupová, skončilo s 6,05 procenta až na páté pozici. Ještě horší výsledek měla ODS vedená dvacetiletým studentem Matějem Suchopárem, kterou volilo 4,26 procenta lidí.
Skálová byla před čtyřmi lety na kandidátce třetí, někdejší lídr Martin Veselý byl nyní desátý. "Nejen náš výsledek, ale i výsledek toho druhého na pásce, což je Společně pro Beroun, mluví o tom, že lidé v Berouně si přejí změnu. My moc doufáme, že ji přineseme," uvedla Skálová.
Věří, že se nebude opakovat situace z minulých voleb, kdy Beroun sobě také vyhrál, ale nakonec se do vedení radnice nedostal. "Tentokrát nám vesmír přihrál lepší konstelaci, takže věříme tomu, že složíme koalici," dodala Skálová.
Beroun sobě před čtyřmi lety získal 25,81 procenta a šest mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 17,71 procenta a čtyřmi mandáty, třetí Nezávislí Berouňáci obdrželi 15,15 procenta a čtyři zastupitele. Na čtvrtém místě skončila ODS se třemi mandáty, dva zastupitele mělo na pátém místě Společně pro Beroun - STAN, KDU-ČSL, TOP 09. Lepšímu Berounu a Lidem pro Beroun (SPD) vynesly volby po jednom zastupiteli. Hlasování se zúčastnilo 40,86 procenta voličů. Na koalici se dohodli Nezávislí Berouňáci s ODS a hnutím ANO. Dohromady měli těsnou většinu 11 z 21 hlasů. Starostkou se stala Chalupová, tehdy jako lídryně ODS.
Občanští demokraté v Berouně se před letošními volbami ocitli ve složité situaci, místní sdružení opustilo 14 z 20 členů. Berounský radní David Minařík a další členové místní ODS zamířili k Našemu Česku. Členství ve straně ukončila také Chalupová. Nakonec se podařilo sestavit kandidátku složenou z mladých lidí, kterou vedl dvacetiletý student Matěj Suchopár. Při sestavování kandidátky oslovil své známé, většinu kandidátů sehnal sám.