Provoz byl přerušen krátce před 15:45. V úseku Dejvická - Prašný most - Petřiny jezdí podle webu DPP obousměrně náhradní autobusy. V úseku Vítězné náměstí - Dejvická - Bořislavka - Nádraží Veleslavín mohou cestující využít tramvajové linky 20, 26. Vybrané příměstské autobusové linky jsou prodlouženy ze zastávek Nádraží Veleslavín a Bořislavka až na Dejvickou.
Na části linky A nejezdilo metro. Muž skočil do kolejiště
Vaše fotky z Prahy
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17.11.2026 15:23
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17.11.2026 12:04
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný reaktor. Nový hřbitov v pražské Hostivaři je ale především promyšleným pietním místem, které chrání...
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Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové dopravy. Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil Zátopek“, čeká už za...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“, „reálně“ nebo „jakoby“. Český internet baví nový fenomén přezdívaný brokolíci. Podívejte se, jak...
Na části linky A nejezdilo metro. Muž skočil do kolejiště
Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Bořislavka nejezdilo v Praze zhruba hodinu metro na části linky A v úseku mezi stanicemi Dejvická a Petřiny. Muž skočil do kolejiště sám, metro ho...
V Pardubicích vystavili trolejbus připomínající sametovou revoluci
Na třídě Míru v Pardubicích dnes mimořádně zaparkoval trolejbus, který pamatuje listopadové události roku 1989. Návštěvníci si v něm mohli prohlédnout...
SANY představí AI agenty a robotizované stroje na veletrhu bauma CHINA
Bonda hrát nechtěl, teď má povolení zabíjet. Exupír překvapil celý filmový svět
James Bond konečně získal novou tvář. Někdejší hvězda Stmívání a stále ještě úřadující Batman Robert Pattinson má povolení zabíjet. Jeho obsazení překvapilo nejednoho fanouška, sám přitom před lety...
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Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....
Nové modely Getac přinášejí operátorům v terénu výkon pro kritické úkoly
Zlaté jablko se převléklo do vánočního. Letos zve do lesa světýlek
Vyčisti les 2026: Děti při úklidu přírody narazily i na neobvyklé nálezy
Muž v Novém Boru podlehl těžkým popáleninám, policisté nařídili pitvu
Kriminalisté vyšetřují smrt neznámého muže, který v Novém Boru na Českolipsku podlehl těžkým popáleninám. Nařídili soudní pitvu. Podle místních obyvatel si muž, který údajně neměl domov, způsobil...
Silvestr bez výčitek s Cottage pomazánkami značky Krajánek
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
Oprava Rochowanského kašny v Opavě odhalila historickou schránku
Při opravě Rochowanského kašny na Bezručově náměstí v Opavě našli pracovníci Technických služeb pod jejími základy historickou schránku. Její obsah zatím není...
Ostrava bude hostit konferenci o financování kultury mimo veřejné granty
Jak získávat peníze na kulturu mimo veřejné granty, jak spolupracovat s firmami a oslovovat soukromé dárce se zaměří konference platformy Artikula, která se...