V pražských Lipencích hořela chata, hasiči z plamenů zachránili štěně

Autor: lpo
  10:32aktualizováno  10:32
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V pražské čtvrti Lipence zasahovali hasiči v pátek pozdě v noci u požáru chaty. V domě v tu dobu nikdo z obyvatel nebyl, ale vyběhli z něj dva psi. Později hasiči z hořící chaty vynesli ještě štěně. Škoda se odhaduje téměř na milion korun.

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K hořící chatě přijeli jako první policisté. Když objekt kontrolovali, vyběhli odtud dva dospělí psi. Podle majitelky objektu však chybělo štěně, které nebylo k nalezení.

V pražských Lipencích vyhořela v pátek v noci chata. Hasiči zachránili z útrob hořícího objektu štěně. (4. září 2026)
V pražských Lipencích vyhořela v pátek v noci chata. Hasiči zachránili z útrob hořícího objektu štěně. (4. září 2026)
V pražských Lipencích vyhořela v pátek v noci chata. Hasiči zachránili z útrob hořícího objektu štěně. (4. září 2026)
V pražských Lipencích vyhořela v pátek v noci chata. Hasiči zachránili z útrob hořícího objektu štěně. (4. září 2026)
5 fotografií

„Hasiči ho našli až 45 minut po začátku zásahu,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl s tím, že mládě nejspíš před plameny uteklo spolu s dospělými psy, pak se do domu však vrátilo a naštěstí ho našli zasahující hasiči. „Veterinář zvířata zkontroloval, byla v pořádku,“ doplnil mluvčí.

Hasiči přijeli k plamenům, když už chatu plně zasáhly, uvnitř už se nedalo nic zachránit. „K likvidaci požáru bylo nasazeno celkem pět vodních proudů C, přičemž hasiči museli zasahovat v dýchací technice,“ uvedli na síti X. Kromě pražských profesionálů zasahovaly i sbory dobrovolníků z Lipenců a Zbraslavi. Příčinu požáru vyšetřují, škodu po něm odhadují na 900 tisíc korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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