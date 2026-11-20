Incident se odehrál okolo 10. hodiny na 12,5 kilometru dálnice D4 u středočeských obcí Mníšek pod Brdy a Líšnice. Řidič vyjel ze silnice, projel odtokovým korytem a po zhruba dvou stech metrech nakonec v poli zastavil.
„Řešili jsme havárii dodávkového vozidla, které skončilo mimo komunikaci. Řidič, ročníku narození 1973, byl s lehčím poraněním odvezen do jedné z pražských nemocnic,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa.
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Přivolaní policisté u provedli u muže při vědomí zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla podle měření negativní. Mluvčí Truxa potvrdil, že k dalšímu zranění kohokoliv dalšího na vozovce nedošlo.
Z počátku byl na dálnici jeden jízdní pruh omezen. Podle policejního mluvčího je nyní již komunikace plynule průjezdná.