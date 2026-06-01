Před 30 lety jste si v Praze naposledy štípli lístek. Začala revoluce v odbavování

Autor: bur
  14:12
Jedna z největších revolucí v odbavení cestujících ve veřejné dopravě v hlavním městě se odehrála přesně před 30 lety. Právě 1. června 1996 začal platit přestupní tarif. Sada změn zásadním způsobem podnítila rozvoj integrované dopravy v Praze a okolí.
Typické oranžové / žluté označovače jízdenek v Pražské integrované dopravě od roku 1996 | foto: ROPID

Od 1. června 1996 se totiž v Praze přešlo na nový typ papírových jízdenek. V metru, tramvajích, autobusech a postupně i na vlakových nádražích se objevily nové žluté označovače jízdenek.

Vyměněny byly jízdenkové automaty a v autobusech se začaly hlásit zastávky. Ve vozech povrchové dopravy přibyla také informace o aktuálním čase a tarifním pásmu.

Takto o systému Pražské integrované dopravy psala v červnu 1996 MF DNES.

„Na desetikorunový lístek budou moci lidé přestupovat,“ hlásila tehdy ve svém článku MF DNES. Revoluci v integrované dopravě věnovala celou stránku své regionální přílohy.

Přidala informace, že nový tarifní systém bude zavedený všech typech dopravy: metru, tramvajích, autobusech, vlacích i lanovce na Petřín. Přinesla i návod, jak si jízdenku správně koupit v automatu.

Základ už v 90. letech

Základ integrovaného dopravního systému byl ale položen už v 90. letech. Šlo o to, aby lidé nemuseli rozlišovat, jakou dopravou a s jakým dopravcem zrovna jedou.

„V roce 1992 začaly být předplatní kupony pražské městské dopravy uznávány ve vlacích mezi částí stanic a zastávek v Praze a v příměstských autobusových linkách byly uznávány jízdenky pražské MHD,“ vysvětlil mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.

  • ROPID během června bude cestujícím připomínat toto významné výročí prostřednictvím sociálních sítí PID a v přípravě je také tištěná brožura, která bude obsahovat i vzácné dobové dokumenty.
  • V rámci Regionálního dne PID v Mníšku pod Brdy v sobotu 20. června si narozeniny přestupního tarifu připomene interaktivní výstavou přímo na místě, kde se před 30 lety poprvé rozjely příměstské autobusy do hloubi středních Čech.

Ona revoluce ale nastala až právě první červnový den 1996, kdy vznikl pásmový a časový tarif tak, jak ho známe dneska.

„Skončily jízdenky pro jednotlivou jízdu, které bylo třeba znehodnotit (lidově ‚štípnout‘) v mechanickém strojku, jenž do číselného pole vyrazil konkrétní číselnou kombinaci. V rámci jednoho spoje tak sice mohl jet cestující až na konečnou – neomezeně dlouhou dobu, ovšem při přestupu si musel v každé tramvaji nebo autobuse štípnout jízdenku novou,“ popisoval mluvčí.

Nově platnost jízdenky omezoval předem stanovený čas. Zároveň byla pro cestování do regionu stanovena tarifní pásma (vnitřní pro Prahu P a 0, vnější pro region 1-4), cestující si tak kupoval jízdenku podle předem zvážené časové délky jízdy. Tu pak označil při nástupu do dopravního prostředku. Nejčastěji v ikonických žlutých označovačích, které se staly symbolem Prahy.

Cesta ke 13 pásmům

Postupně se integrovaná doprava rozrůstala, později až za hranice Středočeského kraje až k současným 13 pásmům. Tak, aby byla co nejkomplexnější. Vývojem prošly i možnosti odbavení a druhy tzv. nosičů jízdenek.

Od roku 2007 se tak dají kupovat jízdenky pomocí SMS, o rok později přibyly elektronické kupony na kartách Opencard (od 2016 Lítačka), vznikla i mobilní aplikace PIDLítačka.

Přibyly možnosti nákupu mobilem a s postupující integrací železnice se také rozšiřovaly možnosti koupit jízdenku PID pro jednotlivou jízdu. Kupony následně šly koupit přes e-shop, aplikaci a rovněž v nových jízdenkových automatech.

PID pokračuje v rozvoji informačních systémů a bezkontaktního odbavování. Aplikace PIDLítačka už umí nabídnout adekvátní jízdenku k vyhledanému spojení.

Od předloňského léta pak lidé cestující do regionu mohou v autobusech nastupovat nejen prvními, ale i ostatními dveřmi vozu. „A v dalších letech můžeme očekávat útlum papírových jízdenek ve prospěch ryze elektronického způsobu,“ dodává Filip Drápal.

