Cena lítačky má mířit k dvojnásobku, ale postupně, míní starosta Prahy 9

„Pokud si srovnáme cenu dnešní Lítačky, tak je na světě jedna z nejlevnějších. Není možné, abychom měli jednu z nejlepších doprav, a zároveň jednu z nejlevnějších. Pokud tady neuděláme nějakou změnu, tak už třeba za 10 let budeme mít s naší MHD problémy,“ uvedl v pořadu K věci na CNN Prima News Portlík.

Náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) však několikrát opakoval, že se jízdné zdražovat nebude, pokud nebude otevřena diskuze o zdražení parkovného. Podle Portlíka o tomto zdražování vede jednání přirozeně také.

„Piráti mají představu, že by cena parkovného měla být na ceně Lítačky, což je z našeho pohledu nesmysl,“ zmínil starosta Prahy 9. „Když se parkovné nezdražilo deset let, tak to neznamená, že máme právo to lidem zdražit třeba čtyřnásobně. My chceme, aby to bylo maximálně o 80 až 90 procent,“ dodal.

Praha by díky zvýšení ceny Lítačky nemusela tak vysokou částkou dotovat Dopravní podnik. „Nejde o to, aby se vybralo víc a město na tom zbohatlo,“ zdůraznil Portlík.

O částce zvýšení jízdného se teprve jedná. „Mohlo by to být zvýšení o zhruba 25 procent. Poté by se zdražení fixovalo tak, aby to nebylo skokové,“ řekl starosta Prahy 9. Do ceny by se měla každý rok či dva promítnout i inflace.

Zvýšení parkovného by podle Portlíka mohlo poskytnout i zvýšení možností a služeb. Pražané by tak mohli jednodušeji zaparkovat v jiných městských částech.

„Ve chvíli, kdy se částka za parkovné zvýší, tak i přes to nebudou mít Pražané garanci parkovacích míst. Ve většině městských částí je vydáno více parkovacích karet, než je parkovacích míst,“ doplnil Portlík.