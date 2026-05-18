Loď sv. Václav spustí pravidelné plavby z Brandýsa nad Labem 30. května

Nová výletní osobní loď sv. Václav by se na první plavbu z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi měla vydat 30. května. Kromě pondělků pak bude v provozu denně, většina plaveb je v plánu mezi Brandýsem a Čelákovicemi. Cena pro dospělého na této trase bude podle ceníku činit 220 korun, první víkend bude platit zvláštní jízdní řád a dospělí se svezou za dětskou cenu, řekl ČTK kapitán lodi a jednatel Středočeské plavební společnosti Karel Marek. Na provoz linky se zavázala přispívat i města Čelákovice a Brandýs nad Labem.
Loď postavenou v roce 1927, která poslední roky kotvila v Berlíně, koupil Marek letos, do Česka se ji podařilo dopravit v březnu. "Loď je obroušená a začala se natírat, oba motory jsou po servisu," řekl Marek. Dokončují se podle něj ještě i administrativní záležitosti.
Domovské kotviště bude mít loď v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, odkud se bude vydávat dopoledne na okružní plavbu na Proboštské jezero a zpět, další plavby budou do Čelákovic. Od července plánuje Marek jednou týdně i delší trasu, například do Mělníka, Nymburka nebo Poděbrad. Loď pojme až 200 lidí, komfortní počet cestujících je podle Marka 130. Na příď se vejde i 20 kol, cestující za jejich převoz zaplatí 50 korun.
Memorandum o spolupráci za účelem podpory osobní lodní dopravy po řece Labi a roční příspěvek 250.000 korun pro Středočeskou plavební společnost schválili minulý týden zastupitelé Čelákovic. V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi by měli o podpoře rozhodnout zastupitelé v polovině června.